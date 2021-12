Renee Mooi está de regreso en Cuernavaca

La cantante mexicana Renee Mooi, llegará a Cuernavaca para brindar un concierto en el Foro Multidisciplinario The Pit, este 4 de diciembre a las 20:00 horas, marcando así su regreso a los escenarios después de la pausa que realizó por la pandemia.

"Estoy muy contenta de volver a Cuernavaca, llevo mucho tiempo sin sacar material, mis procesos creativos son un poco largos y la pandemia me ayudó muchísimo para encerrarme a crear, todos pasamos por un chorro de cosas con esta situación, y en mi caso, salió mucho material, entonces vamos a presentar música nueva de todo lo que fui pasando, observando y sintiendo en este tiempo", expresó Renee Mooi.

En este concierto tan especial, Renee Mooi ha preparado un espectáculo musical diferente, pues sin duda, la pandemia ha dejado nuevas experiencias, sentimientos y aprendizajes en su vida, los cuales plasma en nuevos temas musicales.

"Es algo nuevo y distinto, una nueva versión que no se esperan. Fui absorbiendo distintas influencias, la música sigue teniendo mi sello y ese ruido alternativo, pero trae nuevos sonidos de la Costa, porque a principios de la pandemia me mudé a vivir a la playa, a un pueblito en Guerrero, y ahí conviviendo con la comunidad local y los sonidos locales fui mezclando cosas de lo que me encontraba en lo cotidiano, y estoy segura que se escucharán esas influencias en los beats y las guitarras, es como una onda muy latina".

Durante estos meses que los conciertos pararon, Renee Mooi se enfocó en distintos proyectos, ya que el tema de la virtualidad no fue algo que realmente le llamara la atención.

"Se me hizo muy extraño el tema virtual, pero estuve compartiendo a distancia, hice algunas versiones nuevas de canciones de mi disco anterior y fue muy divertido. Pero en general, me tomé el tiempo para componer, estar sana física y mentalmente. Además me enfoqué en trabajar mucho con mi colectivo Mooi Collective con muchos eventos y proyectos. Y también estoy dirigiendo 'Muxic' la primera oficina de Turismo Musical de la Ciudad de México, y lo que pretendemos es que entre artistas y desde la comunidad artística, renovar la imagen de México, promover la colaboración y fortalecer el talento local".

Renee Mooi descubrió su talento desde muy temprana edad, ya que proviene de una familia de músicos, y prácticamente creció entre artistas.

"A los 4 años descubrimos que podía cantar, y empecé a cantar sin parar, de hecho me obsesioné con el tema e hice muchos concursos de niños y de talentos; desde ese momento, el saber que podía cantar y esa sensación que me daba se volvió parte fundamental de mi lenguaje y de mi forma de interactuar con el mundo. Definitivamente, parte fundamental de mi identidad es cantar y la música".

Con este objetivo claro, Renee Mooi siempre manifestó sus ganas de dedicarse a la música de manera profesional, y así lo hizo, creyendo en su talento y con mucho esfuerzo, lo ha logrado.

"Siempre quise hacer esto, de hecho nunca disfruté la escuela, nunca pude terminarla. Llegué a primero de secundaria, y dije: ‘ya no puedo más’, y preferí seguir mi camino en esto. Como dice Jim Carrey, 'sí puedes fallar en algo que no amas, mejor hazlo en algo que amas'. Vale la pena el riesgo siempre y la vida está para disfrutarse, obviamente hay que trabajar duro, para dejar algo y ser exitosos en lo que amamos". Entre sus próximos proyectos, Renee Mooi lanzará un show grabado en vivo, una producción realizada por Mooi Collective.

