Cecilia Toussaint presentará su nuevo álbum en Tepoztlán

Cecilia Toussaint presentará su nuevo disco titulado “El lado sur de mi corazón” en un concierto en el Centro Cultural Pedro López Elías ubicado en Tepoztlán, Morelos. La cita es el próximo sábado 4 de diciembre a las 18:00 horas. El concierto será a beneficio de la Fundación Pedro López Elías, apoyando su labor para promover actividades de fomento a la lectura en las comunidades más rezagadas de Morelos.

Con una amplia trayectoria de más de 40 años en la música y la actuación, Cecilia Toussaint presenta esta nueva producción discográfica donde brinda un homenaje a aquellas canciones que han sido parte de su vida, aquellos temas de la autoría de otros compositores o que han sonado en la voz de reconocidos cantantes.

En este disco, se pueden escuchar canciones de Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, Gustavo. Cerati, David Lebón, Charie García y Pedro Aznar, entre otros, en un tributo a sus grandes éxitos, que al igual que a ella han marcado el corazón y vida de muchas personas.

Cecilia considera que la música es algo fundamental en su vida, y que cada una de las letras y melodías, le han marcado de una forma diferente, pues además, es una manera de comunicarse y expresar sus sentimientos e ideas.

“Hace muchos años descubrí un universo plagado de melodías y armonías nuevas…Formas de decir las cosas que no eran parte de mi cotidiano, y que sin embargo, me eran tan cercanas y me tocaban profundamente. Música que modificó de alguna manera mi lenguaje, que marcó mi corazón y mi pasión. Mis versiones para ustedes, con todo mi amor desde El lado sur de mi corazón”, expresó Cecilia Toussaint en sus redes sociales.

El álbum fue grabado en Buenos Aires, Argentina, bajo la producción de Twetty González y Martín Rodríguez, y después de dos años del proceso creativo, finalmente ha salido a la luz, en parte el retraso se debe a la situación que vivimos aún con la pandemia.

Cabe destacar que con este magno evento el Centro Cultural Pedro López Elías abre sus puertas al público para celebrar la reapertura de los eventos presenciales, después de la crisis mundial que se ha vivido con la pandemia por el Covid-19.

Desde septiembre pasado, en el centro cultural se han realizado distintos eventos presenciales, con un aforo limitado de 30 personas, sin embargo, en esta ocasión se permitirá la entrada a una mayor cantidad de audiencia, ya que los tiempos y el semáforo epidemiológico así lo marcan. Aún así sin habrá ciertas limitantes y por supuesto, se contará con las medidas de higiene y seguridad requeridas como uso de cubrebocas en todo momento, sana distancia, uso de gel antibacterial y filtro sanitizante.

Acerca de Cecilia Toussaint:

La cantante inició su carrera en distintas agrupaciones de rock, y posteriormente, en 1984 se lanzó como solista cantando boleros de José Antonio Méndez y después volvió a cantar rock. Entre sus canciones están "Me siento bien pero me siento mal", "Sirena de trapo", "Prendedor", "Tres metros bajo tierra", "Sácalo" y "Dueña de mi esclavitud".

Conectate:

Instagram:@culturaple

facebook:/CulturaPLETepoz

BOLETOS

Los interesados en asistir al concierto, pueden adquirir sus boletos desde ahora, el costo en preventa es de $200 mientras que el día del evento, la entrada en taquilla es de $250

Los interesados en asistir al concierto, pueden adquirir sus boletos desde ahora, el costo en preventa es de $200 mientras que el día del evento, la entrada en taquilla es de $250.

El Centro Cultural Pedro López Elías, está ubicado en Tecuac No. 44, Barrio Santo Domingo en Tepoztlán, Morelos. Para mayor información sobre el evento, comunicarse a través de la página de Facebook del Centro Cultural o llamar al teléfono 739 39 51699. Aparta ya tu boleto para este concierto con el icono del rock mexicano Cecilia Toussaint.

En su carrera como actriz, hizo su debut en la película "El servicio" en 1978. A partir de ahí, comenzó una sólida trayectoria tanto en cine como en televisión, sin abandonar su pasión por la música, grabando distintos álbumes a lo largo de su camino musical.