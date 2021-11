Ely Guerra regresa con un concierto a voz y guitarra

Con 29 años de trayectoria musical, la cantante mexicana Ely Guerra se ha consolidado como una de las voces más potentes y bellas a nivel internacional. Actualmente, se prepara para volver a los escenarios con una propuesta acústica muy íntima donde compartirá gran parte de su repertorio.

En entrevista, nos compartió sobre su próximo concierto, su camino en la música y de sus actuales proyectos, muy agradecida de que el sector musical se esté reactivando poco a poco, sobre todo ese reencuentro con el público que tanta falta le hacía.

La presentación del concierto “Ely Guerra a voz y guitarra” será el próximo 3 de diciembre a las 20:30 horas en el legendario Salón La Maraka en la Ciudad de México, donde volverá a compartir con su público e interpretar sus grandes éxitos y temas nuevos en un formato acústico.

“Fueron tan amorosos de invitarme a participar con un acústico, y sentíamos que la manera más linda era estar con voz y guitarra, tenemos mucho tiempo de estar desafanados de los conciertos en vivo , y esto nos va a permitir colaborar de una forma cercana al público. Y justamente se nos antojaba tener algo súper íntimo, por lo que nuestro equipo de luces y vídeo trabajaron en un concepto nuevo para presentar al público y que sea una entrega de tú a tú, así que en este legendario lugar de La Maraka nos vamos a poner intensos”, expresó Ely Guerra.

A lo largo de su carrera, Ely Guerra cuenta con u

n amplio repertorio musical que ha marcado a distintas generaciones, por lo que en este concierto no faltarán aquellos temas que son icónicos y muy importantes para su público.

“Hay un repertorio muy claro con canciones que al público le gustan mucho como ‘Mi Playa’, ‘Quiéreme mucho’, ‘Júrame’, ‘Más Bonita’, ‘Ojos claros, labios rosas’; y otras para morirse de amor como ‘Peligro’, hay canciones que no podrán faltar, pero de repente también hay algunas que son como bonitos puentes que han hecho que mi carrera tenga un lugar especial como las que se incluyen en mi álbum ‘Lotofire’ o en o de mi primer disco ‘Ely Guerra’. Pretendo dar un viaje por todos esos momentos significativos y que representan algo de nostalgia, y esperemos que sea un show que nos dure una hora y media y que todos disfruten”.

Durante la pandemia, Ely Guerra se enfocó en otras labores musicales, ya que no podía realizar presentaciones ni conciertos, pero ahora que las cosas han mejorada y los conciertos regresaron, está muy feliz de volver a los escenarios y valora mucho ese momento con el público.

“Sé que nosotros hemos estado muy ocupados rescatando nuestra labor, No hemos aflojado, hemos tenido que trabajar en muchas otras cosas además de la música, hemos estado muy disponibles para otros colegas que tenían intenciones de colaborar, trabajamos muchísimo durante la pandemia y no sentimos lo qué es el escenario, que no sólo es una provisión económica para mi equipo y para mí , sino lo que realmente es para el cantante estar frente a una audiencia. En el Festival Pa’l Norte pude volver a entender este gran regalo, y no se diga lo que me emociona estar en La Maraka en algo tan íntimo y bello, estoy muy ansiosa por regresar”.

Aprovechando la cercanía con la Ciudad de México, la cantante hace una invitación al público de Cuernavaca a que no se pierda este maravilloso concierto, donde podrán disfrutar de un agradable momento. Asimismo, comentó que suele pasar gran parte del tiempo en Morelos, un estado que le gusta mucho.

“Voy bastante a Morelos, no llego hasta Cuernavaca, pero me encanta ir a un campo abierto, voy con mi perrito Benito y nos echamos unas corridas muy padres. A la gente de Cuernavaca, ojalá tengan tiempo de echarse una vuelta al concierto, estaremos acá esperándolos paras juntos disfrutar de una gran noche”.

Este año, Ely Guerra lanzó el tema “Dolor a mis espaldas” en colaboración con Los Viejos, el cual ya está disponible en las diversas plataformas digitales. Esta canción, aborda el tema de la Espondilitis Anquilosante, una enfermedad silenciosa degenerativa que afecta la base de la columna. El objetivo fue compartir esta información tan valiosa con el público, a través del arte de la música.

“Para Los Viejos y para mí fue una unión no sólo musical, en el sentido de que fue una colaboración increíble con este dueto de punk que son lo máximo, y para mí colaborar con gente joven y propuestas tan distantes a la mía siempre es súper interesante; pero lo que verdaderamente nos unió fue el gran deseo de visibilizar esta enfermedad terrible, que en nuestro país ocurre sobre todo en jóvenes varones, no significa que no le suceda a las mujeres, pero si es un porcentaje menor. Es una enfermedad muy traicionera, es un enemigo invisible que no te avisa, te da un dolor en la espalda muy escondido con la verdadera raíz que es un dolor reumatólogo y puedes tenerlo hasta por 10 años sin que te diagnostique, pero va enraizando las primeras vértebras y hace que pierdas movilidad porque el diagnóstico llega tarde. Nuestra misión es visibilizar la enfermedad a través del arte, y que mejor que con música que es una de las artes más populares. Hicimos este tema con música fresca que hacen Los Viejos y con la finalidad de que los más jóvenes se enteren, estén informados y sensibilizados con la enfermedad”.

Durante este tiempo de pandemia, Ely Guerra no ha presentado nuevos temas, pues ha decidido darle su tiempo y lugar al disco “Zion” que lanzó en 2019 y debido a la pandemia no pudo promoverlo.

“Mi álbum ‘Zion’ se quedó en pausa para continuar su gira, y tenemos las ganas de que no se detenga y que pueda cumplir con esa etapa musical, para que después me brinde la oportunidad de escribir temas nuevos. Además ‘Zion’ es un disco muy bello que inspira en esta época en la que todos estamos aprendiendo algo nuevo y también inspira cierta tranquilidad”.

A lo largo de su carrera, Ely Guerra cuenta con ocho discos, un EP acústico y un videograma musical, todos editados internacionalmente, además ha sido nominada y ganadora en distintos premios de gran importancia como el Grammy Latino. Su talento y carisma la ha llevado por distintos escenarios a nivel mundial y ha colaborado con un sinfín de cantantes y agrupaciones.

“Hay mucho que agradecer, contemplar y poner énfasis, porque esta pandemia ha sido un tiempo duro que incluso nos ha hecho cuestionarnos si tenemos que seguir o cómo hacerlo, y nos viene a reforzar que es el servicio que tenemos que hacer y dar a los demás, y no puedo más que estar agradecida por una carrera tan honesta y sobre todo tan hermosa de recibir en escenario y todo lo que me brinda el público y los medios de comunicación que son el puente para llegar a la gente. El año que entra cumplo 30 años de carrera y a veces siento que estoy empezando, y eso es lo mágico, no nos deja ser arrogantes nos obliga a ser humildes para continuar creando”.

Los boletos para el concierto en el Salón La Maraka, ya están disponibles a través de la plataforma de Ticketmaster. Recuerda que el aforo es limitado y se contarán con las medidas de higiene y seguridad necesarias.





