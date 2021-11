Bell Revet debuta en la industria musical

La cantante venezolana Bell Revet, con tan solo 14 años de edad, ha cautivado al público con el lanzamiento de su primer sencillo musical “Feliz y ya”, el cual llega a refrescar la propuesta musical que tenemos hoy en día.

"Es una canción que escribí con Linda Briseño y con otros compositores que estuvieron ahí también. Fue interesante porque trabajamos vía Zoom y la verdad que me encantó cómo se fue haciendo la canción, me preguntaron cómo me sentía y que cuál era mi sueño, yo iba respondiendo y ellos ponían esas palabras en la música para que se fuera formando, y me encantó el resultado", expresó Bell Revet.

El video de la canción, ya supera las 160 mil reproducciones en YouTube, y tiene muy buenos comentarios, pues el público ha conectado bastante con esta canción tan fresca y llena de buena vibra.

"El video lo grabamos en Caracas y todo estuvo muy bonito también, al principio me puse un poco nerviosa, pero las personas que estaban ahí me ayudaron porque si no, no iba a reflejar la alegría que necesitaba, me empecé a soltar y a bailar más y el resultado fue increíble".

Bell Revet está muy contenta con el buen recibimiento que ha tenido este tema, y cómo el público disfruta al máximo esta canción tanto como ella.

"Significa muchísimo todo lo que el público expresa, porque es un sueño que tengo desde pequeña, y que a las personas les guste como canto, que me escuchen y que me apoyen, ha sido algo increíble y estoy muy agradecida por eso".

Entre sus próximos planes, Bell lanzará su primer EP el cual incluirá canciones de su propia autoría, pues plasmar sus ideas y sentimientos en canciones, y sobre todo compartirlas con el público, significa muchísimo.

Desde pequeña, siempre tuvo inquietud de cantar y dedicarse a esto, afortunadamente contó con el gran apoyo de su madre.

"Cantaba cualquier música que escuchara en la televisión, y mi mamá decidió llevarme a donde hacían festivales de Música llanera, y así fue como comencé, de siete festivales gané cinco".

Posteriormente, le dijo a su mamá, que le interesaba hacer otro tipo de música como la balada pop y así empezó este camino.

"Gracias a una tía conocí a mi manager, quien dijo que me ayudaría a cumplir mi sueño. Es impresionante todo este camino, me acuerdo cuando estaba en las tarimas cantando música llanera y ver que poco a poco se va consolidando mi carrera me hace muy feliz".

Finalmente, Bell Revet expresó su inquietud por venir a México y conquistar al público con su talento.

