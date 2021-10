Kany García se empodera con el tema "DPM"

La cantante Kany García ha sorprendido al público con el reciente lanzamiento del sencillo "DPM" (De Pxta Madre), con una fusión refrescante de música acústica y tropical, en la que nos brinda un mensaje de empoderamiento femenino. Mostrando a su público algo diferente que sin duda les ha encantado.

"Para mí ha sido súper bonito el poder sacar una canción como esta, en la cual no hablo de otra cosa más que de autoestima, de querernos y de estar en los lugares donde somos fieles a lo más importante, que es cuidarnos, ahí donde nos amamos y protegemos profundamente lo que somos, a sabiendas de que uno siempre está mirándose un poco más hacia adelante que hacia lo que está dejando, de un lado digamos divertido, con una canción que intenta jugar con esa jocosidad, para que de una manera muy sutil tocar temas que tienen más profundidad, que pueden ir de lo más complejo, como hablar de violencia de género, a lo más sencillo como las relaciones tóxicas", expresó Kany García.

La protagonista de esta canción, encuentra el valor para seguir su propio camino, reencontrarse con amistades y volver a descubrir su verdadera identidad, lo cual la lleva a declarar que le va…¡DPM!

Con el lanzamiento de este tema, Kany presentó también el videoclip oficial, el cual es muy especial, pues cuenta con la participación de su madre, dándole un giro muy interesante, con un mensaje que llegue a diversas generaciones.

"Mi madre sale en el video, y es algo muy importante porque intenté ampliar la canción, y buscar escenas visuales que nos permitieran darnos un poco más de lo que se trata de 'DPM', que justamente es que la Alegría no tiene generación y no tiene edad. Desde el comienzo poner una protagonista que fuera de la tercera edad, como una manera de presentar que nunca es tarde para decir ¡hasta aquí!, que estas generaciones pasadas donde les dijeron que tenían que aguantar, callar y normalizar la violencia en las relaciones complejas ylas faltas de respeto, no está bien y mandarles un mensaje distinto. El caso de mi madre, fue traer una pequeña parte personal de lo que es mi vida; ella es viuda y pensó que después de la muerte de mi papá, todo iba a ser complicado, pero ha ido sonriendo de nuevo y ha encontrado otras maneras de desarrollar esa alegría".

El sencillo "DPM" ha causado gran sensación entre el público, pues el video ya cuenta con más de siete millones de reproducciones en YouTube, además de que sus seguidores han conectado con la canción, identificándose con la historia.

"Para mí ha sido una respuesta completamente hermosa, que hasta me hace cuestionar mi repertorio, y lo digo en la mejor manera, ha sido una cantidad de respuestas de video increíble y sin pedir un challenge; recibir orgánicamente en las redes muchos mensajes, ha sido para mí desbordante, y eso provoca que diga qué bueno recurrir a algo rítmico a veces, para llevar un tipo de mensaje que se puede sentir denso, pero definitivamente lo rítmico alivia la manera de digerirlo".

A lo largo de su carrera, Kany García ha tenido muchos éxitos musicales que abanderan el empoderamiento femenino y diversas causas sociales. Ante esto, Kany se siente muy feliz y agradecida con el público.

"Es una gran responsabilidad, pero también algo muy sencillo, porque lo hago a través de la música, para crear temas de conversación que hablen directamente de conflictos reales; haciendo canciones que se terminan convirtiendo primero en himnos personales, como ese pequeño mantra que uno a veces utiliza para no caer en los mismos huecos de vida. Y algo que me he dado cuenta es que la música tiene un poder tan grande de entretenimiento, pero definitivamente el hecho de tener la posibilidad de acompañar historias de vida, es una responsabilidad profunda, que hago desde la honestidad".

Cabe destacar que esta canción es de la autoría de Kany en compañía de los músicos venezolanos Servando Primera y Yasmil Marrufo, así como del ingeniero y productor colombiano Richi López, quien también funge como productor de este tema.

"Siempre he sido muy estructurada, y en esta canción fue romperme la cabeza con todo lo que era mi estructura y simplemente fluir. Ha sido una canción que me ha traído miles de sorpresas, desde sentarme con amigos a escribir después de mucho tiempo de hacerlo sola, y el hecho de trabajar con un chico joven como lo es Richi López, pero la recompensa de soltar riendas, es que el público atesore el cambio y la valentía de arriesgarse".

Asimismo, Kany adelantó que ya está trabajando en lo que será su próximo material discográfico, y habló de sus procesos creativos al momento de componer y lanzar música nueva.

"El ponerse un reto es a veces complicado, siempre uno dice qué harás para el próximo disco o tienes que evolucionar, y se vuelve algo de mucha presión encima, por eso siempre busco que las canciones o el disco sean un reflejo de donde estoy y lo que siento en ese momento".

Actualmente, Kany García se encuentra de gira por Estados Unidos, con más de 10 fechas confirmadas visitando ciudades como Atlanta, Orlando, Miami y Washington, entre otras. Y aseguró que el próximo año llegará a México, pues está loca por volver y compartir en vivo su música con sus seguidores mexicanos.

