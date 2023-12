RBD: concierto del adiós en el Estadio Azteca

Tras 54 conciertos, que los llevaron por Estados Unidos, Colombia, Brasil y algunas ciudades de la República Mexicana, RBD concluyó su “Soy Rebelde tour” con un lleno total en el Estadio Azteca, acompañados de más de 100 mil fans.

Anahí, Dulce María, Maite, Christian Chávez y Christopher Uckerman arribaron con casi una hora de retraso, a bordo de una plataforma circular, sonrientes y saludando a su público, mientras sonaba el tema “Tras de mí”.

Los cantantes se veían con más energía que en sus shows pasados, e incluso trataban de contener las lágrimas en distintos momentos del show. Incluso el productor Pedro Damián, creador de la novela, dio un discurso al borde del llanto cuando la agrupación le rindió un homenaje.

Foto: Alejandro Aguilar /El Sol de México

Mientras cantaban “Otro día que va”, Anahí observaba incrédula al público.

“Buenas noches Estadio Azteca Esto es un sueño hecho realidad. Está llena de sentimientos, de melancolía, sólo queremos decirles ¡gracias infinitas!”, dijo la también actriz. “Hoy es noche de graduación en el Elite Way School”, complementó Christian.

Foto: Alejandro Aguilar /El Sol de México

Pese al frío, este último lució un look de torso descubierto, decorado con seis muñecas mexicanas vestidas como Frida Khalo. Los demás portaban brillosos tops, siendo este el primero de más de seis cambios de vestuario.

“Un poco de tu amor”, “Cerquita de ti” y “Aún hay algo” continuaron con este show de “Soy rebelde tour”, continuaron con el repertorio que llevó a los fans de vuelta al “Elite Way School”.

Foto: Alejandro Aguilar /El Sol de México

Las gradas del Coloso de Santa Úrsula lucían llenas de personas vestidas con sacos y corbatas rojas, emulando el uniforme de la escuela a la que acudían los personajes en la novela.

Las mujeres del grupo tomaron el micrófono para cantar “Así soy yo”, “Cuando el amor se acaba” y “Fuego”, y enseguida Christopher procedió a hacer un segmento con beat voz, antes de interpretar una versión acústica de “Inalcanzable”.

“Quiero que enviemos luz, amor, empatía y amor a esas partes del mundo que lo necesitan”, señaló el cantante, y externó su deseo de que se termine la violencia y las guerras.

No hubo ni un segundo de silencio en el lugar, cuando se apagaron las luces, aunque fuera por unos segundos, los fans gritaron “RBD” sin cesar, hasta que el show siguió.

Al sonar “Bésame sin miedo”, se encendió la ya tradicional kiss cam, y durante unos segundos enfocaron a la influencer Wendy Guevara, quien le dio un beso en la boca a su acompañante. También se encontraban entre la audiencia el piloto Checo Pérez, quien estaba a un lado de Manuel Velasco, esposo de Anahí.

“Hoy se cierra un ciclo, y es difícil decir adiós. No sabemos qué pueda pase, pero hoy cerramos el tour, y quiero agradecerles a ustedes por no olvidarnos y no parar de soñar”, expresó Dulce, quien sostuvo un cartel que decía “hasta siempre”.

“No pares”, “Celestial”, “Este corazón”, “Ser o parecer”, “Futuro ex novio” y “Empezar desde cero”, pusieron a cantar a la gente, preparándolos para el momento cumbre del show. “Sálvame” sonó a continuación, uniendo a todos en una sola voz.

“Nuestro amor” puso ambiente romántico en la recta final del show, y tras una pausa de unos minutos, llegó el gran cierre. Los cinco cantantes se colocaron sus sacos rojos, y entonaron “Rebelde”, tema principal de la novela, que puso fin al concierto. “Gracias generación rebelde”, gritó Dulce María.