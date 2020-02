OV7 deja atrás los pleitos, alista festejo por sus 30 años

Fue el último en entrar, sólo respondió una pregunta y se dedicó a observar al resto de sus compañeros, se notaba que Ari Borovoy estaba distante. Los OV7 se reunieron para anunciar la celebración de sus 30 años de carrera, la producción de una serie biográfica y el lanzamiento de nueva música.

Después de que se hizo público que había un conflicto entre Lidia Ávila, Mariana Ochoa, Óscar Schwebel y Erika Zaba con la compañía BoBo Producciones , dirigida por Ari Borovoy, misma que los llevó de gira con Kabah y en el 90’s Pop Tour, los cantantes reconocieron que hubo problemas, pero decidieron dejarlos atrás para festejar sus tres décadas de vida musical.

Para su fiesta de cumpleaños estarán presentes los siete integrantes del grupo, incluidos M’Balia y Kalimba, así como el propio Borovboy que en esta ocasión será un integrante más pues la gira será comandada por otra empresa de managment.

“Estoy aquí porque tengo que estar, porque llevo 30 años junto con ellos, con ellos empecé”, dijo un Ari Borovoy que durante 30 minutos que duró el encuentro sólo tomó el micrófono en una ocasión.

“Siendo muy franco, ser juez y parte no es un tema muy sencillo. En estos últimos seis años se lograron cosas increíbles con el grupo, pero también como soy tan clavado, tan perfeccionista, ya me estaba afectando un poquito y esto es un festejo y hay que disfrutarlo. Así que cuando surge la opción de no tener esta responsabilidad en la compañía, me pareció una buena idea, yo por mi lado tengo mi empresa y voy a hacer papá pronto”, aseguró.

Al ser cuestionados sobre la filtración de una fotografía promocional de esta gira en la que aparecía el grupo sin Ari Borovoy, Kalimba explicó que esto ocurrió no fue por cuestiones internas del grupo, sino personales de su compañero.

“Ari tiene un año bastante ocupado con su empresa, su familia. Fuera de OV7 también hay un calendario que a veces no nos ha permitido estar los siete juntos. La razón del aplazamiento (de esta gira que se preveía para 2019) para festejar los 30 años fue para que estuviéramos juntos”, explicó Kalimba.

Mariana Ochoa reconoció que cometieron errores al “subir a redes sociales algunas cosas”, como fue el video donde lamentaba entre lágrimas la ausencia de OV7 en la última fecha del 90’s Pop Tour: “Ya nos pedimos disculpas, ya nos dimos cuenta que muchas cosas nos equivocamos porque van potencializando, no se quedan hasta dónde tú las cuentas, se quedan hasta dónde la gente va inventando”. Y destacó que no existe ningún tipo de problema legal entre los integrantes de la banda y que “las diferencias entre el grupo están arregladas”.

Gossip Belinda tiene influenza y cancela presentaciones

Como parte de la celebración por sus 30 años, OV7 anunció que no planean un disco como tal, pero sí el lanzamiento de sencillos que serán temas inéditos. Además preparan una serie de televisión biográfica donde contarán su historia. “Es una idea nada más, pero creo que son las historias que tenemos en individual, la historia del grupo lo merece y lo merece la gente que nos ha hecho el favor de estar con nosotros en 30 años”, adelantó Óscar Schwebel.

Aunque la agrupación aseguró que la gira de 30 años recorrerá toda la república y algunas ciudades de Estados Unidos, la única presentación confirmada ahora es el 30 de abril en Guadalajara, fecha exacta de su aniversario. Así como un concierto más en el Auditorio Nacional para el mes de mayo, aun sin día preciso.