Pantalla gigante cae sobre integrantes de la banda Mirror en pleno concierto [Video]

Mirror, una boy band originaria de Hong Kong, tuvo que interrumpir uno de sus conciertos cuando un grave accidente ocurrió en el escenario al caer una pantalla de video LED gigante desde el techo de la estructura del recinto.

La banda se encuentra conformada por 12 integrantes quienes interpretaban una de sus canciones cuando la catástrofe ocurrió. Todo fue captado por varios fans en video por lo que se volvió viral en las redes sociales.

Para Mirror este era un momento especial al estar en su cuarto concierto de una serie de presentaciones en el Hong Kong Coliseum, considerado como el más grande para la industria musical dentro del país asiático, que planeaban concluir hasta el 6 de agosto.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Este 28 de julio los fans se dieron cita para presenciar una fecha más de la gira “MIRROR.WEARE” y todo parecía ocurrir con normalidad cuando una pantalla LED gigante que colgaba del techo sobre el escenario cayó de repente.

Como parte de la escenografía para el concierto los chicos de la banda Mirror se encontraban en el centro del recinto mientras el público y las diferentes tribunas las rodeaban. Sobre el escenario principal colgaban cinco pantallas con tecnología LED para dar imagen en sus dos lados.

La pantalla en cuestión en las imágenes parece desprenderse de los cables que la sostienen y termina por caer. Al hacerlo impacta de manera directa a uno de los chicos de la banda que se encontraban en una rutina de baile en una de sus canciones.

Después de caerle encima, la pantalla se voltea por completo hacía la izquierda para caer sobre otro de los integrantes del grupo. Algunos de los cantantes corren en dirección de la pantalla para auxiliar a sus compañeros, mientras que otros salen del escenario en busca de resguardo.

A causa del accidente el concierto tuvo que detenerse de inmediato y los organizadores, liderados por el manager de la banda Ahfa Wong, comenzaron a pedir al público que abandonaran sus asientos y salieran del recinto.

En cuanto a los cantantes de la banda, se informó que dos de ellos tuvieron que ser trasladados de emergencia al hospital para ser atendidos. Medios locales señalaron que uno de ellos tuvo una fuerte herida en la cabeza, pero se mantenía estable. En el caso del segundo sufrió de una lesión en el cuello y su condición es más grave.

¿Qué paso tras el accidente?

Después de que el concierto se volvió viral en las redes sociales, el gobierno de Hong Kong informó que suspenderá todos los eventos programados en el Coliseum hasta que los organizadores demuestren que las estructuras del escenario y las pantallas sean seguras.

Respecto a los fans, cerca de 13 mil de ellos firmaron una petición en donde solicitan a los organizadores que tengan una mejor atención con la seguridad de los chicos de Mirror.

La petición fue originada inicialmente el pasado 26 de julio cuando en el segundo concierto de la banda el cantante Frankie Chan terminó por caer del escenario mientras daba un discurso, esto por un error en el diseño de la plataforma donde ellos se encontraban. Además, ya habían detectado otros problemas como zonas de la plataforma mal colocadas y tambaleantes.

Respecto a los organizadores, las empresas Music Nation y MakerVille, aunque habían señalado que repondrían las fechas, tras las medidas del gobierno anunciaron la cancelación de los ocho conciertos restantes. En un comunicado también aseguraron que investigarán a fondo las causas del accidente.

Mirror es una banda originaria de Hong Kong conformada por 12 integrantes que surgió en un reallity show en el país llamado “King Maker” de la televisora ViuTv en el 2018. En los últimos años su popularidad ha crecido de forma rápida y algunos de sus integrantes como Keung To, Anson Lo, Edan Lui y Frankie Chan ya son estrellas de la música y de la televisión de su país.

