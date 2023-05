Muere Gastón Tuset, director de La Rosa de Guadalupe, a los 80 años

Siempre tenía una gran sonrisa, amable, cariñoso, con las palabras adecuadas para alegrar el día a los demás, nunca estaba de mal humor, así recuerdan amigos y colegas a Gastón Tuset, actor y director que falleció este 1 de mayo, a los 80 años de edad.

“Es una gran pena, una gran persona, un compañero mío de toda la vida, del teatro universitario. Lo conocí cuando éramos jóvenes, un histrión bueno, talentoso, muy querido, me da mucha pena su partida, ya estamos en la línea de fuego, ya nada más no empujen. ¡Qué pena!”, afirmó el actor Mauricio Herrera en entrevista.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) fue la encargada de dar a conocer la noticia, sin adentrarse en detalles del deceso.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Gastón Tuset. Actor y director con amplia trayectoria en teatro, cine y televisión.

“Se le recuerda por su participación en telenovelas como '"os ricos también lloran" y '"Chispita'". A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, se lee en el comunicado difundido a través de redes sociales.

Tuset nació en Argentina un 19 de octubre de 1942. Fue en la década de los setentas cuando incursionó en el mundo del entretenimiento en México.

Entre sus primeros proyectos como actor destacan el melodrama Valentina, en 1975. Contó con las participaciones de Marina Baura, Raúl Amundaray, Marisela Berti y Cecilia Villarreal.

Para 1978 destacó en un episodio de Viviana, donde dio vida al Padre Raúl. Pero fue un año más tarde donde su rostro se popularizó gracias a su trabajo en Los ricos también lloran, en donde personificó al Dr. Suárez, abarcando todo el proyecto, en el que también participaron Verónica Castro, Rogelio Guerra, Guillermo Capetillo, Augusto Benedico, Ada Carrasco, entre otros.

Otro de sus proyectos más conocidos fue Chispita, en 1982, producida por Valentín Pimstein y dirigida por Pedro Damián, con Lucero, Angélica Aragón, Enrique Lizalde, Nailea Norvind y Leticia Calderón.

“Un gran amigo, compañero, nos encontrábamos en Televisa seguido, tuvimos mucha empatía, una gran comunicación, la verdad no sabía que fuera tan grande, pensé que era de mi edad (65), no sabía que tenía 80, máximo entre 60, se veía muy bien siempre. Yo nunca lo vi tan mayor, lo conozco desde que empecé mi carrera en televisión, alguna vez me dirigió en algún capítulo de La Rosa de Guadalupe, éramos compañeros, lo estimaba mucho”, comentó Alejandro Tommasi.

Rosa Salvaje (1987), Lazos de amor (1995), El Privilegio de Amar (1999) formaron parte de su trayectoria.

Sus últimas apariciones en televisión fueron Yo amo a Juan Querendón en 2007, Los Simuladores (2009), Ni contigo ni sin ti (2011) y La Sombra del Pasado (2014).

Participó en decenas de telenovelas, así como también en obras de teatro como Mi adorable ladrón, Orquesta de señoritas y Los héroes del día siguiente.

Paralelo a su trabajo como actor, también desarrolló su faceta como director. Principessa (1984) fue la primera serie en la que estuvo detrás de los reflectores, siguiendo El noveno Mandamiento (2001), La Intrusa (2001), Pablo y Andrea (2005), Las dos caras de Ana (2006) y algunos episodios de La Rosa de Guadalupe mismos que se integró en 2008 hasta 2021, año en que fue su último crédito.