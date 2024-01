Muere el influencer “Heyqueondasebaas” al volcar con un RZR, en Sinaloa [Video]

Este fin de semana se dio a conocer la muerte del influencer Sebastian Bautista, mejor conocido como “Heyqueondasebaas”; el joven estaba manejando un RZR en Sinaloa

Sebastian, con 23 años de edad, era originario de Tijuana, se dedicaba a compartir contenido de comedia y belleza en sus plataformas digitales.

De acuerdo a sus amistades cercanas el influencer perdió la vida tras sufrir un aparatoso accidente en el estado de Sinaloa.

Autoridades de la entidad informaron que el accidente ocurrió cerca de las 21:00 horas, en la Isla Altamura, de la Bahía Santa María, ubicada a 19 kilómetros y medio de la Reforma, Angostura, Sinaloa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sebastian Bautista (@heyqueondasebaas)

El vehículo accidentado era un auto tipo RZR de la línea Polaris modelo 2023. Testigos de lo ocurrido comentaron, ante medios locales, que el carro volcó y cayó encima del influencer, quien perdió la vida de forma instantánea.

Hasta el momento se desconoce cómo sucedió el accidente y si fue por la pérdida de control del vehículo o por alguna falla mecánica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diana Estrada (@dianaestradaofficial_9)

Por medio de redes sociales Diana Estrada influencer y conductora del programa de televisión “La Venganza Extra” de MTV, pidió respeto sobre lo sucedió.

Foto: Captura de historia de instagram dianaestradaofficial_9

"Chiquis, no sé qué voy hacer sin ti. Tú sabes cuánto te amaba. Me dejaste una herida muy profunda solo le pido a Dios que me de fuerza para asimilar todo esto, porque la verdad me duele muchísimo. No tengo palabras, no puedo creer que ya no vas a estar aquí. Quisiera que esto no fuera real, que me contestaras las llamadas y me dijeras 'ay equisss es broma chiquis'. Tu sabes lo importante que eras para mí, no me dejes caer"

Publicado originalmente en La Prensa