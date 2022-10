Moy Cohen cautiva con su voz talento

El cantante británico-mexicano Moy Cohen presentó el tema "Pick up the pieces”, tercer sencillo de su álbum debut; en el cual muestra su lado más experimental de la música. La canción, hace referencia a un trauma del pasado, y sin duda un desahogo emocional muy importante.

Esta canción habla de dejar atrás el trauma del pasado y seguir adelante con la vida, a pesar de lo difícil que sea el camino. El tema es de la autoría de Moy y fue producido por Pablo Valero de Santa Sabina y grabado en Estudios Panoram en la Ciudad de México.

“Esta canción la escribí a los 17 años para un ser querido en un momento difícil de su vida, para así ayudarle a superar una situación complicada y sin duda, ha sido una experiencia muy catártica. La verdad no pensaba en incluirla en el disco, pero a mi productor le gustó, sugirió que se incluyera, me animó a hacerlo y fue una decisión muy acertada”.

El video de “Pick up the pieces” también se estrenó en la plataforma de Youtube, y nos muestra un concepto muy interesante donde vemos al cantante interpretar este tema, mezclado con un collage de imágenes en video que pertenecen al archivo familiar de su abuela; lo que resulta un video aún más importante, íntimo y especial.

La canción ha tenido muy buen recibimiento por parte del público, quienes le escriben comentarios muy buenos y de felicitación por tan maravillosa pieza musical.

“Les encanta, creo que el mensaje de la canción es lo mejor porque se identifican con ella, todos pasamos por momento difíciles en la vida, donde debemos dejar el pasado y les ayuda en sus vidas personales, por eso creo que conectan con la rola. Considero que eso es lo bonito de la música, que, aunque tiene un significado para mí, para las personas puede significar algo más”.

A lo largo del 2022, Moy Cohen ha presentado los temas “Against the wind”, “Ocean” y “Pick up the pieces”, que formarán parte de su primer material discográfico, el cual fue escrito en su etapa de adolescente, entre los 15 y 17 años, por lo que las canciones están muy basadas en esa época con emociones y momentos difíciles de su vida.

Cortesía | UBMEXCOL

“Las canciones hablan generalmente de aquella etapa adolescente, temas de amor y de experiencias difíciles. Hoy que tengo 22 años, ya estoy escribiendo diferente, las canciones ya van con otra energía”.

Moy Cohen, combina una variedad de géneros en su música como blues, soul, rock alternativo y pop para crear un estilo pop alternativo único que lleva letras poéticas y voces poderosas.

El cantante nació en México, pero desde muy pequeño se mudó al Reino Unido, y al llegar allá, conoció el mundo de la música gracias a su abuela y tuvo gran interés por tomar ese camino, aprendiendo todo lo que fuera posible.

“Mi abuela en Inglaterra es maestra de Violocello, mi hermano mayor empezó a aprender, yo tenía cinco años y de inmediato me fascinó, y quise intentar yo mismo con clases que me dio mi abuela; así seguí con el piano y la guitarra. Después, a los 13 años comencé a escribir mis primeras canciones”.

Moy utiliza la música para procesar sus experiencias más personales, dar sentido a la tristeza, celebrar momentos de avance y relacionarse con el mundo. Mientras estaba en Manchester, comenzó a tocar en vivo por primera vez actuando semanalmente en el circuito local de micrófono abierto.

Al mismo tiempo inició las grabaciones en un estudio en la Ciudad de México donde comenzó a transformar sus canciones de bocetos acústicos en amplios trazos de instrumentación. Uniendo un espacio de cabeza anterior con arreglos más maduros, Moy imbuyó alma y agallas en el espíritu de su yo pasado.

