Moel Mx dispuesto a conquistar con su música 

Moel Mx es un proyecto musical cien por ciento morelense, impulsado por el talentoso joven Moel, quien desde muy pequeño tuvo la inquietud de hacer música, sin embargo, fue la pandemia la que detonó esas ganas de hacer su sueño realidad y emprender su camino como solista.

Este proyecto se caracteriza por la fusión de sonidos con el género urbano pop, reggaetón y funk. Moel Mx surge hace aproximadamente año y medio, con el objetivo de contar historias.

"Decido hacer música y emprender este proyecto, por la necesidad de expresarme y poder hacer lo que más le gusta, contar historias y crear contenido, y que mejor que hacerlo con sonidos y con la música", expresó Moel Mx.

El cantante recuerda que siempre le llamó la atención todo lo relacionado a la creación musical, y desde muy corta edad quiso dedicarse a esto, sin embargo, fue hasta 2020, cuando dio el primer paso, que hoy lo ha llevado a muchos escenarios en México y ahora en Europa.

"Cuando estaba pequeño, recuerdo que mi papá me llevaba a la iglesia cada domingo, y me encantaba cómo se escuchaba todo el templo con las voces, el coro y los instrumentos; solamente que nunca me atreví a desempeñarme en ese ámbito, aunque me llamaba la atención, hasta hace unos cuantos años que creció esa inquietud y hace un año y medio, que decidí hacerlo ya de manera profesional con mi propio proyecto musical".

Moel considera que la cuarentena fue un factor fundamental en tomar esta importante decisión, el hecho de querer reinventarse y salir de su zona de confort donde ya se sentía un poco estancado. "Decidí darle un giro completamente a lo que estaba haciendo y dedicarme ya de lleno a la música, y es algo que disfruto mucho".

En La Vibra Récords ha encontrado un gran apoyo y un equipo ideal para seguir construyendo su sueño, rumbo a distintas metas.

"Poder contar historias y hacerlas canciones con sonidos, con voz, con melodías y armonías, es algo increíble; y demás me encanta mucho llevarle mensajes a las personas, y que conecten conmigo con ciertos contextos y conceptos, que de repente se me ocurren en la cabeza, se transforman en composiciones y letras, de ahí lo llevó al estudio de La vibra récords y con los productores magníficos que tenemos aquí en Cuernavaca y los directores musicales que también están dentro de este equipo, hacemos una mancuerna magnífica y así logramos estas canciones que básicamente reflejan todo lo que soy y todo lo que en mi cabeza surge".

Actualmente, promueve el sencillo "Como lo hago yo" junto a Kenji Toledo, una canción con un sonido ideal para la fiesta, justamente con este concepto estelar por el tour que realizan. Esta canción, que nos invita a bailar, ya está disponible en plataformas digitales

Durante su carrera, Moel ha tenido la oportunidad de presentarse en diferentes escenarios, principalmente en Morelos y Puebla, con un buen recibimiento por parte del público.

"Gracias a Dios tuvimos muchas presentaciones dentro de Cuernavaca, y en Morelos en general pero también en otros estados como Puebla. Una de las más importantes creo yo fue en la Feria de la Flor junto con mis amigos hermanos y colegas Velegui y Edén, y también el show en Puebla que fue una experiencia muy bonita".

Con mucha alegría recordó la primera vez que pisó un escenario, que fue el 10 de diciembre de 2021, en su primer showcase cómo equipo de La Vibra Récords, "estuvo muy padre la experiencia, el pisar un escenario con mi proyecto, con músicos en vivo y un público maravilloso, es algo inolvidable que atesoro por siempre".

Junto a sus amigos Edén y Velegui, actualmente Moel Mx está de gira con el tour Estelar por Europa para presentarse en distintos escenarios de España, Irlanda e Inglaterra.

Y a su regreso, entrará al estudio para preparar su primer álbum, que espera lanzar en 2023 ya con un concepto más consolidado.

Conéct@te:

Instagram: @moel.mx

Facebook: /mooelmxq













