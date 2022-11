Fernanda Borches debuta en el séptimo arte con "La Caída"

La actriz Fernanda Borches debuta en el cine con una gran producción, en la película "La Caída", donde da vida a Irene. Esta cinta dirigida por Lucía Puenzo, está inspirada en hechos reales que expone el abuso y acoso sexual en el mundo deportivo. La película ya está disponible la plataforma Prime Video en más de 240 países.

Esta película es protagonizada y producida por la actriz Karla Souza, bajo la dirección de la galardonada directora argentina Lucía Puenzo. Para Fernanda trabajar con estas talentosas mujeres fue todo un gran logro en su carrera.

"Ambas son mujeres que admiro y respeto muchísimo. En el caso de Karla, no sólo es una actriz talentosa y generosa en el set, sino también una gran emprendedora, una persona que toma acción y hace lo que se propone, eso me da mucha admiración", expresó Fernanda Borches.

Asimismo, agregó: "En el caso de la dirección, pienso que necesitamos más mujeres directoras y cineastas como Lucía, pues es alguien que desde que entra al set tiene clarísimo lo que quiere, es empática y asertiva; y como actriz, eso es un gran regalo ya que te permite disfrutar el proceso y construir con libertad".

Cabe destacar que “La Caída” narra la historia de Mariel (Karla Souza), una clavadista veterana que vive su última oportunidad para cumplir el sueño olímpico de ganar una medalla, pero una terrible verdad sale a la luz y la confronta con la pregunta más importante de su vida ¿la definición del más grande sueño es ganar?

"Considero que hablar de abuso sexual siempre es difícil. En esta historia, una de las víctimas es la hija de mi personaje, me pareció extremadamente doloroso y no sólo por el hecho en sí del abuso, sino también por todo lo que viene después: ser testigo de la negación ante lo sucedido, la impotencia de ir en contra de todo un sistema que no cuida ni protege a las víctimas, que pone en duda su palabra y las deja en el blanco de todo juicio", dijo al respecto de su personaje.

Sin duda, para Fernanda este tipo de historias son relevantes y necesarias en este momento dentro del mundo audiovisual, por todo el contexto social que vivimos, no sólo en México, sino en diversos países.

"Películas como ‘La Caída’ son importantísimas para la industria. Empezar a contar historias desde la perspectiva de las mujeres, historias escritas y dirigidas por mujeres, creo que enriquecen y completan una industria en donde la visión del hombre era dominante a la hora de contar una historia".

Fernanda Borches está muy contenta por debutar en el cine con una producción de primer nivel y sobre todo con un gran mensaje, por lo que espera que el público reciba de manera positiva esta cinta.

"Estoy segura de que el público lo va a tomar como es, una historia con un mensaje valiente y poderoso que inspira a alzar la voz, a no callarnos ante los abusos, a replantearnos como sociedad y ver que estamos haciendo mal para que este tipo de cosas sigan pasando y queden impunes. Es un mensaje de esperanza que no va a pasar desapercibido, en donde la búsqueda de la verdad tiene que ser nuestra prioridad", finalizó.

Conéct@te:

Instagram: @laborches

Twitter: @FernandaBorches

Facebook: Fernanda Borches





