Miguel Islas participa en "Promesas de campaña"

Durante una entrevista con el actor y cantante Miguel Islas, recordó con mucho cariño sus visitas a la Ciudad de la eterna primavera cuando tocaba con el grupo El Circulo, “Me encanta Cuernavaca, era uno de los lugares donde mejor nos iba y tengo grandes recuerdos de ahí, el público siempre tan cálido, realmente espero regresar pronto para encontrarnos de nuevo”.

Actualmente, se encuentra muy feliz con el estreno de la serie “Promesas de campaña” a través de la plataforma de Clarovideo, un proyecto de comedia política que ha gustado mucho al público.

En esta participación especial, Miguel Islas interpreta a un médico muy peculiar, el cual mantiene la seriedad que requiere un doctor, pero mezclando con un toque divertido de comedia.

“Mi personaje es el Doctor León quien se encarga de cuidar a uno de los candidatos que sufrió un accidente y está en estado de coma. Es un médico muy particular, porque es realista pero un poco rayando en lo cínico y en lo cómico porque es muy trágico y honesto”, detalló Miguel islas.

Asimismo, el actor señaló que desde que le ofrecieron este personaje, no dudó en realizarlo pues es algo diferente a lo que ha hecho en otro proyectos, “Me llamaba mucho la atención interpretar a un docto, pero no quería ser el típico médico tan serio, porque como es una comedia tenía que encontrarle ese toque divertido, y creo que se logró muy bien y me gusta porque es un personaje que incluso si lo ves físicamente ni siquiera me reconoces a mí, pues generalmente busco que los personajes sean muy diferentes a lo que soy yo”.

La serie “Promesas de campaña” se estrenó durante esta cuarentena, como parte de las opciones para el entretenimiento del público, y que al ser comedia, sin duda, cae muy bien para estos momentos tan difíciles que estamos viviendo.

El actor señala que hacer comedia no fue tan difícil, pues sin duda, es algo que disfruta mucho, “Muchas escenas las hice junto a Darío Ripoll y Juan Carlos Remolina, que son unos tremendos actores de comedia y encontramos el tono rapidísimo. Anteriormente, ya había hecho comedia en otra película y la verdad lo disfruto, considero que si se me da muy bien”.

El trabajo actoral de Miguel Islas podemos verlo en diversas series y películas, que actualmente están incluidas en las distintas plataformas digitales, algo que sin duda, ha beneficiado mucho su labor.

“Gracias a Dios que existe esta diversidad de plataformas hoy en día, porque hace algunos años las opciones eran sólo las televisoras, y esta apertura nos ha dado un nuevo horizonte para encontrar proyectos y haya trabajo para todos”.

La cuarentena ha sido un momento difícil para Miguel, pues ha causado incertidumbre en cuanto a lo laboral, pues a los músicos y actores les ha pegado mucho al no permitir que sigan laborando de manera habitual, sin embargo, él lo ha tomado de manera positiva y disfruta el momento junto a su familia, haciendo música y ejercicio.

Entre los proyectos que retomará el siguiente año, está la grabación de la tercera temporada de la serie “Narcos”, donde tiene un papel especial sobre un médico forense de la década de los ochenta, participación que considera una de las más importantes de su carrera.

