Melissa Hallivis dará vida a Lupita en la comedia “¿Tú crees?”

La actriz Melissa Hallivis es parte de la serie “¿Tú crees? Enredos de diez” que se estrena el próximo domingo 31 de julio a las 20:00 horas por Las Estrellas. Asimismo, la talentosa actriz está en teatro con la obra "12 princesas en pugna".

“¿Tú crees? Enredos de diez” es un spin-off de la seria “Una familia de diez”, protagonizada por los personajes de Gaby (Daniela Luján) y Plutarco (Ricardo Margaleff), a quienes les construyeron todo un universo donde salen de la familia buscando trabajar para ganarse su propio sustento junto a su hijo Justo (Tadeo Bonavides) conocido como “Ajolotito”.

“Es un proyecto muy interesante porque es un spin-off de ‘Una familia de diez’ que como sabemos es una de las grandes comedias mexicanas de la televisión. Nos hicieron un set increíble, un supermercado donde Plutarco y Gaby, llegan a pedir trabajo; ahí yo interpreto a Lupita la cajera, un personaje muy divertido, una mujer muy fuerte, que lleva todas las cuentas de todo, lo que se vende en el supermercado y lo que ella vende por debajo de la mesa (risas)”.

Esta serie cuenta con un gran elenco de primer nivel integrado por Alicia Delgado, Pierre Angelo, Luis Manuel Ávila, Ingrid Martz, Natalia Madera y Adriana Moles, además de contar con invitados especiales, y por supuesto, la presencia de los personajes de “Una Familia de Diez” como Jorge Ortiz de Pinedo, Mariana Botas y Zully Keith.

“Para mí fue increíble, me tocó compartir set con don Jorge Ortiz de Pinedo, y su hijo Pedro Ortiz de Pinedo que es nuestro productor, y armó un equipo increíble desde la producción, la dirección y el elenco, de quienes aprendí todos los días porque es un callo ya con la comedia, fue una escuelota para mí”.

Melissa cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la comedia, especialmente en teatro; “he hecho mucha comedia en teatro y he tenido la oportunidad de trabajar con Lolita Cortés, ahora incursionar en la televisión, ha sido muy distinto, pero he podido traer todas mis herramientas a ese nuevo lenguaje, recientemente estuve también en la serie ‘Albertano contra los mostros’ junto a Rafael Inclán y Ariel Miramontes, definitivamente he tenido muy buena escuela”.

Melissa Hallivis se graduó de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Iberoamericana con especialidad en Teatro. Estudios de ballet, jazz, hip-hop, tap (Roberto Ayala) e irlandés (Drake School of Irish Dance), Preparación en Canto con Lili de Migueles, Speech Level Singing con Erika Dipp, Método Strasberg con Cornelius Horgan del Actor`s Studio, Mecanismos del Humor con Alejandro Ricaño, y Entrenamiento Actoral especializado en Sitcom. Graduada en doblaje y locución del Instituto de Artes Cinematográficas La Cuarta Pared.

“Desde niña hacía comerciales, pero no me acuerdo mucho, de ahí me empezó a interesar la danza, sobre todo la danza irlandesa e iba a competencias en Estados Unidos y de pronto lo que más disfrutaba eran los shows y entrar en un personaje, eso me llevó a conocer el teatro musical, y vi que ahí se conjuntaba la música, la danza y la actuación; entonces tomé clases de canto y actuación y me fui enamorando de interpretar un personaje y de la actuación en sí”.

A la par de estrenar esta serie, podemos ver a Melissa en la obra de teatro “12 princesas en pugna”, exitosa puesta en escena que lleva 11 años en cartelera; Melissa forma parte del elenco desde hace cinco años. La obra se presenta en el Teatro Xola -Julio Prieto de la Ciudad de México, todos los jueves a las 20:15 horas.

