Paco de María prepara lanzamiento de EP totalmente en inglés

Paco de María ha destacado a nivel internacional como el mejor exponente del Big Band en México, y con el objetivo de conquistar a más público, prepara el lanzamiento de su primer EP en inglés que lleva por nombre "Personal", el cuál estará integrado por canciones que han formado parte de su vida, y que representan un legado de la música internacional.

Desde principios de este año, el cantante ha lanzado algunos sencillos para regalarle a sus seguidores una probadita y adelanto de este interesante proyecto. Estos temas son "Creep" (Radiohead), Wake me up before you go-go (Wham!), Personal Jesus (Depeche Mode) y recientemente Dream on (Aerosmith), que ya están disponibles en las plataformas digitales.

Cabe mencionar que Paco de María se ha involucrado en cada detalle de este material, desde su concepto hasta la producción ejecutiva del EP, para ofrecer los mejores resultados al público, contando con arreglos y una producción musical de Yumar Bonachea (Primer trompeta de la Big Band de Paco).

Con este EP, el cantante busca ofrecer a su público nuevas formas de disfrutar la música de otras épocas, con una interpretación elegante, increíble y con una calidad única, convirtiendo los clásicos internacionales del pop y del rock de los setentas, ochentas y noventas a su tradicional sonido del Big Band.

Para el lanzamiento oficial de este material, Paco de María prepara una velada única con arreglos especiales el próximo 24 de septiembre en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México, donde el público disfrutará de todos los temas de este EP, que son versiones de clásicos de legendarias agrupaciones como Queen, Radiohead, Depeche Mode y Aerosmith entre otros, además de un recorrido por su amplio repertorio en el que también se escucharán los inolvidables clásicos de Frank Sinatra, Tony Bennett y Cole Porter, junto a la obra de grandes autores mexicanos.

Para esa gran noche de presentación, el cantante estará acompañado en el escenario por más de 20 músicos, con quienes interpretará al estilo Big Band para hacer vibrar los corazones del público con sus canciones más representativas en un concierto inolvidable. Los boletos ya están a la venta en el sistema Ticketmaster y en las taquillas del teatro.

Paco de María cuenta con una trayectoria artística de 14 años, y es conocido también como La Voz del Big Band. Debutó en 2007 con el lanzamiento de su primer álbum "Enamórate", de la mano de Eduardo Magallanes y Fernando Riba, en su carrera contó con la intervención de Juan Gabriel quien le obsequió la canción que le dio título al álbum, además de invitarlo a compartir el escenario en uno de sus históricos conciertos en el Auditorio Nacional.

Sin duda, es uno de los artistas que más ha conservado la vigencia del sonido de las grandes bandas en la actualidad, por lo que se ha ganado el prestigio y la admiración del público, de la prensa y de sus colegas, además de que ha sido reconocido por especialistas en la materia y por premios como el de Las Lunas del Auditorio.

