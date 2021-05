Mauricio Vega impulsa el talento hispano

Mauricio Vega es un joven soñador que con esfuerzo y trabajo materializó uno de sus grandes proyectos, se trata de la plataforma Latin Plug que además de enfocarse en el tema de la música y el entretenimiento, busca llevarla mucho más allá en lo social, aportando ideas y apoyando a los soñadores que como él y muchos han logrado cumplir lo que se han propuesto a pesar de los tropiezos y los "No" que se puedan presentar.

Originario de Colombia y radicado desde pequeño en Estados Unidos, Mauricio Vega encontró en ese país las puertas a su proyecto. En 2017, estando en Nueva York crea esta compañía, de soñadores para soñadores, un espacio de redes de entretenimiento y eventos educativos que se ha posicionado en el mercado norteamericano durante cuatro años.

Para seguir trabajando y aportando desde otros caminos, este año, Mauricio le apostó a la primera edición de los "Premios Latin Plug 2021", que se realizó el pasado 7 de mayo, contando con una gran lista de nominados y participantes en diversas categorías que buscan resaltar y premiar a todas aquellas personalidades que de alguna u otra manera han hecho su aporte significativo al desarrollo de la Industria del Entretenimiento y la música.

Muchos artistas recibieron un gran honor por parte de Latin Plug, en cabeza de Mauricio. Esta premiación se realizó por países, en los cuales ya se encuentra Latin Plug establecido, como Estados Unidos, Colombia, Argentina, Puerto Rico y República Dominicana. Asimismo, destaca que busca expandir de tal modo que sea reconocida a nivel mundial, como una empresa de entretenimiento y educación.

"No ha sido un camino fácil, han sido muchas puertas las que se han cerrado, pero también he contado con maravillosas personas que me han dado la mano para seguir en pie. En estos momentos puedo resaltar el aporte de un gran aliado, Max Escobar, de la plataforma Audiomack, se quien ha creído en mi visión y proyecto. Ha sido una gran influencia para el crecimiento de Latin Plug y estoy muy agradecido", expresó Mauricio Vega.

Otro de sus proyectos es "La Conference and Festival", evento que realiza de manera anual con el fin de ayudar a personas que desean crear espacio en el mundo del entretenimiento, y así buscar conexiones con expertos en esta industria con el fin de contar sus experiencias e historias, poder compartirlas y aprehender todo lo que ellos aquí refieran en paneles moderados.

Cabe destacar que a través de las emblemáticas pantallas de Times Square en Nueva York ha logrado homenajear a talentos hispanos en Estados Unidos como Armando Correa, editor en jefe de People en Español y a María Celeste Arrarás, periodista, autora de libros y presentadora de Televisión.

Su lucha es constante por ser y lograr lo que un día se propuso y no está lejos de conseguirlo. Por eso, Vega, está satisfecho y agradecido con todo lo que se pudo lograr con su primera premiación y por el éxito que obtuvo. Sin duda, uno de sus fines son el fomento de la cultura y el poder resaltar el talento de la población Hispana.