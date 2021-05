Víctor Oliveira consolida su carrera paso a paso

El actor Víctor Oliveira está muy feliz por el reciente estreno de la segunda temporada de la serie "Falsa identidad" en la plataforma de Netflix, una producción que ha tenido gran éxito a nivel internacional. En entrevista nos cuenta sobre su participación y el hecho de grabar esta serie en tiempos de pandemia.

"Es el mayor reconocimiento que le podemos hacer a todo el crew y cast, porque cuando estábamos grabando, la pandemia acababa de llegar, de hecho tuvimos que parar unos meses. La información que teníamos sobre el virus, no era la misma que tenemos hoy en día, fueron meses muy difíciles además, en mi caso sufro de ansiedad y el hecho de que se parara todo fue complicado. El gran mérito es haber tenido la oportunidad de terminar el proyecto y hacerlo con entusiasmo, la mejor de las disposiciones y mucho respeto al equipo", expresó Víctor Oliveira.

Desde su estreno en la plataforma de streaming, la serie "Falsa identidad" lleva ya varias semanas en el top ten de lo más visto, algo que sin duda, es una gran satisfacción para todo el equipo que hizo posible esta segunda temporada.

"Estar en el top ten de lo más visto en Netflix es el premio por haber hecho ese esfuerzo en tiempos tan difíciles. Nos emociona mucho que el público esté disfrutando la serie".

En esta segunda temporada, Víctor Oliveira interpreta a Darwin, integrandose al equipo de villanos junto a Eduardo Yáñez y Latin Lover, quienes pese a sus maldades, se han convertido en personajes muy queridos por el público.

Sin duda, este personaje representó un gran desafío para el actor, pues lo más importante es darle credibilidad e interpretarlo de la manera más sincera y real posible. Darwin es un personaje muy malo, que tiene mucha satisfacción ante el dolor ajeno y con mucho odio en su ser.

"Darwin es un personaje muy importante para mí. Al principio estaba muy nervioso, porque cuando entras a una producción con un cast ya consolidado y que ya es familia, uno está ahí tímido entrando al set y puede llegar a ser complicado, pero en este caso afortunadamente todo fue maravilloso, me dejaron entrar de lleno a su ambiente de trabajo, me hicieron sentir cómodo y eso lo agradezco muchísimo. A pesar de las restricciones que había por protocolo sanitario, todos estuvimos dispuestos a platicar las escenas y tener una buena planeación en función de la historia. Realmente disfruté mucho interpretar a Darwin, me gusta hacer a tipos que son malos y ser el eje del mal. Además fue una gran experiencia trabajar con Latin Lover y Eduardo Yañez, agradezco el acompañamiento para que Darwin siguiera haciendo de las suyas".

El actor ha tenido un gran año de trabajo, pese a la difícil situación que vivimos, pues en 2020 también se estrenó la serie "Súbete a mi moto" que podemos disfrutar en la plataforma de Amazon Prime Video.

"Fue otro regalo, yo soy venezolano de nacimiento y por primera vez me tocó interpretar a un gran escritor venezolano, que es Salvador Garmendia en paz descanse, y las escenas se dan en el antiguo congreso de la República de Venezuela, fue muy bonito reconectar con grandes amigos y actores, me la pasé muy bien. Y agradezco mucho esa apertura que hay hoy en día en la industria y uno como actor puede estar en todas partes, en cualquier plataforma".

Entre sus próximos planes está el estreno de la serie "Fondeados", dirigida por Marcos Bucay para Netflix y la serie "Búnker" para HBO Max.

"La serie 'Búnker' la terminamos de grabar en marzo, está increíble, es un proyecto que me tiene súper contento. También viene la tercera temporada de 'Cómo sobrevivir soltero', mucho trabajo y espero que venga más, si algún productor está leyendo esto, contrátenme".

Víctor Oliveira comenta que su inquietud por la actuación comenzó cuando vivía en Los Ángeles, California, poco antes de llegar a vivir a México.

"Estaba por salir de Estados Unidos porque se venció mi visa de trabajo y pensé que era lo que me faltaba hacer y dije vamos a meternos en un taller de actuación y ahí coincidí con Elia Schneider que fue una gran directora venezolana, en paz descanse. Y ahí fue amor a primera vista con la actuación, yo no podía creer que era posible robarle sentimientos a un personaje desde la ficción y que tú lo puedas sentir, es algo precioso".

Cuando se estabilizó en México, su primera producción fue "Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí" con una pequeña participación, pero su camino poco ha comenzado a dar frutos.

"No ha sido un camino fácil, siempre pasa que vas al casting en el que querías quedar pero no te va bien, pero estoy muy agradecido con la vida por todas las oportunidades que me ha dado".

Finalmente, Víctor invitó al público a seguir cuidándonos en estos tiempos difíciles, a no bajar la guardia para pronto salir de esta pandemia.

Conéct@te:

Instagram: @soyvicoliveira