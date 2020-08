Legendario Diamante Tiffany aparecerá en la pantalla grande

El incomparable Diamante Tiffany de 128 quilates, considerado el más caro del mundo, famoso por haber lucido en el cuello de Audrey Hepburn en los promocionales de la cinta Breakfast at Tiffany's (1961) y que fuera usado también por última vez por Lady Gaga, aparecerá en el nuevo thriller de misterio de 20th Century Studios, Death on the Nile, basado en la novela de 1937 de Agatha Christie.

Una recreación del diamante aparece prominentemente en el centro de la historia, junto con otros diseños de la firma neoyorkina que serán usados a lo largo de la película.

La historia del diamante amarillo, se escribió desde que fue desenterrado en 1877 como un diamante en bruto de 287.42 quilates de las minas de Kimberley de Sudáfrica y adquirido por Charles Lewis Tiffany. En 1878, fue cortado en París en corte cojín de 128.54 quilates con 82 facetas sin precedentes, revelando el extraordinario fuego y belleza de la piedra.

"El Diamante Tiffany es un símbolo invaluable de los más altos estándares de virtuosismo y artesanía en Tiffany, y rara vez hace una aparición más allá de su bóveda", dijo Reed Krakoff, director artístico de la firma, en un comunicado. Añadió: "Un papel central en la adaptación de la novela clásica de Agatha Christie es merecedor de nuestro invaluable diamante".

En el próximo mes de octubre, la casa joyera promoverá la película en boutiques y en sus plataformas digitales. Además, selectas marcas contarán con una curaduría de joyas que reflejan los looks de la película, incluyendo exquisitas y únicas piezas de alta joyería, mostrando diseños de Tiffany & Co. Victoria y Schlumberger.

Death on the Nile está protagonizada por Tom Bateman, Annette Bening, Kenneth Branagh, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hamer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders y Letitia Wright.

