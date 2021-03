Jessica Hamed presenta el sencillo "Luciérnagas"

La talentosa cantante morelense Jessica Hamed, presentó recientemente su sencillo "Luciérnagas", una canción inspirada en un libro muy importante de su adolescencia, y la cual dedica a su hermana. Asimismo, ya se prepara para volver a los escenarios en vivo.

"Es una canción que realicé en temporada de cuarenta, en esos momentos de reflexión colectiva. El grupo colectivo Nuestras Voces, hizo una invitación a cantautoras y cantautores a escribir una canción inspirada en un cuento o en un libro, entonces uno de los libros que me resonó nuevamente a partir de esta temporada de pandemia mundial fue 'Hacia el bosque' de Jean Hegland, libro que a mi hermana y a mí nos gustaba mucho de adolescentes porque es una historia de dos hermanas que se las arreglan para sobrevivir al fin del mundo, que es la tercera guerra mundial, y va relatando cómo van sobrellevando una serie de adversidades en el bosque", expresó Jessica Hamed.

Cuando salió la iniciativa del colectivo, a Jessica se le ocurrió escribir una canción inspirada en este libro y dedicarla a su hermana.

"La titulé 'Luciérnagas' porque sabemos que las luciérnagas emiten una luz en la oscuridad y era para mí una analogía muy bonita en relación a mi hermana Claudia y a las mujeres en general, porque estamos en un contexto en el que nos estamos hermanando para levantar la voz y hablar de las violencias que hemos vivido a lo largo de la historia".

Desde su labor como activista y música, Jessica se inspiró en ese contexto, y le pidió a su hermana que es pintora, desarrollara la portada del sencillo.

"Siendo ella pintora, le pedí que construyera una imagen para involucrarla aún más en la canción, y pintó un bosque que hace mucha referencia a la canción".

El tema "Luciérnagas" ha tenido muy buena recepción por parte del público, quienes han quedado fascinados con la letra y los arreglos musicales.

"Al público le ha gustado mucho, porque es algo distinto, durante el último año he ido cambiando un poco de narrativa y la temática de mi música, además de que este sencillo es una producción de Mario Choperena, amigo guitarrista y la masterización de Luis Pineda. Los arreglos son más de rock, algo que tenía mucha inquietud de explorar desde hace mucho tiempo, y fue una experiencia muy padre".

Generalmente, Jessica suele lanzar sus sencillos acompañados de videos oficiales, sin embargo, para este tema ha decidido esperar un poco más, pues su idea es que su hermana Claudia aparezca en el audiovisual.

"Ella vive en Playa del Carmen, y estamos esperando a coincidir, pero si no es posible, echaremos mano de la tecnología y haremos algo a la distancia".

A raíz de la pandemia y la cancelación de conciertos, Jessica Hamed ha realizado diversas presentaciones virtuales a través de sus redes sociales.

"En mi caso no he dejado de trabajar en otros ámbitos, pero también creo que este año he dado más conciertos que otras veces, y la virtualidad es una gran herramienta que considero se va a quedar porque nos permite conectar con gente incluso de otros países".

Jessica Hamed en el Centro Cultural Teopanzolco...

Este 6 de marzo, Jessica volverá a los escenarios para brindar un concierto en el marco del Día Internacional de la Mujer, el cual será en el Centro Cultural Teopanzolco a las 19:00 horas. El aforo será únicamente al 25 por ciento del recinto.

"Me hicieron una invitación para presentarme en el Centro Cultural Teopanzolco, y estaré acompañada de grandes amigos y talentos, Mario Choperena (guitarra y flauta), Emily Aguilera (violín), Cristina Estrada (percusión) y Jonathan Hernández (bajo). Los esperamos ahí para volver a vibrar juntos con la música".

Además de estar preparando este concierto y el videoclip de "Luciérnagas", Jessica está en la producción de otra canción que se llama "Cuántos más" que habla de las defensoras y defensores del medio ambiente.

"También vamos a regrabar dos temas de mi disco 'De alas colibrí'. La intención es sacar un EP de cinco canciones llamado 'Habitar', donde incluya el tema 'Luciérnagas' y 'Un pájaro que canta' cuyo video grabamos en Tlayacapan, y otras canciones. Probablemente estará disponible para octubre de este año".

Conéct@te:

Instagram: @jessica_hamed

Facebook: /JessicaHamedMusica