Jeff Beck, el músico que hacía cantar a la guitarra

Como un artista irrepetible y con la capacidad de crear melodías a partir de su instrumento, es como el rock recuerda al guitarrista de The Yardbirds, Jeff Beck, quien falleció a la edad de 78 años, víctima de una meningitis bacteriana que lo atacó repentinamente.

Nacido el 24 de junio de 1944, comenzó a tocar desde su adolescencia, y ya en su juventud tuvo una de sus primeras incursiones en la banda Screaming Lord Sutch and The Savages. Este grupo lo llevó a acercarse al músico Jimmy Page, quien le dio su primera gran oportunidad, remplazando a Eric Clapton en The Yardbirds en 1965.

Su trabajo en esta agrupación le valió su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1992 -en 2009 volvió a entrar, pero en esa ocasión por su carrera como solista-, además de que durante esta etapa participó en los sencillos Heart Full of Soul, I’m a Man y Shapes of Things, tres de los más conocidos de la banda.

El guitarrista mexicano Lino Nava, integrante del grupo La Lupita, señaló en entrevista con El Sol de México que su principal virtud fue esa capacidad de crear conversaciones con el simple sonido de su instrumento, algo que logró no sólo en canciones, sino en discos enteros.

“Siempre fue un elegante en sonido, presencia, comportamiento y colaboración. Cuando escuché por primera vez el disco Jeff Beck´s guitar shop -lanzado en 1989- me quedé pasmado porque no hay una sola voz, él canta con su guitarra, y siempre se me hizo increíblemente elegante”, señaló.

“Con cierta sencillez y un sonido brutal lograba conectar con las personas, no en balde se ganó muchos Grammys (ocho en total), y tuvo colaboraciones con Rod Stewart, Eric Clapton y otros. Era una persona que siempre estaba tocando, justo hace algunas semanas estuve viendo un show suyo en que invitaba a músicos de todas las latitudes, era un gran colaborador”, agregó

Además de los mencionados por Nava, Beck colaboró y compartió el escenario también con otras figuras como Luciano Pavarotti, Mick Jagger, Jon Bon Jovi, Roger Waters, Cyndi Lauper, Wynonna Judd, el también actor Johnny Depp (con quien recientemente realizó una gira del álbum 18) y Ozzy Osbourne, con quien tuvo una de sus últimos proyectos, al participar en su disco Patient number 9, lanzado en 2022.

Al respecto, Lino señaló que “él tuvo un camino propio, simplemente le gustaba subirse al escenario con alguien más o que alguien viniera a su escenario. Pero él tuvo un camino muy importante que se llama música instrumental”.

Y añadió: “Al día de hoy estamos acostumbrados mucho a voces, coros y 20 personas gritando, pero él simplemente con una Fender Stratocaster blanca y de colores. Él la hacía cantar”.

Tras haber formado parte de The Yardbirds, el fallecido artista formó su propia banda, llamada Jeff Beck Group, que contó con la colaboración de Rod Stewart como vocalista. A partir de los 70 formó varias alineaciones de R&B, con músicos como el bajista Tim Bogert.

UN SONIDO DIFÍCIL DE IMITAR

Su carrera se extendió hasta la época actual, siendo el 2022 el último año donde estuvo activo. José Manuel Aguilera, líder del grupo de rock mexicano La Barraca, señaló que durante toda su trayectoria se mantuvo en constante evolución, algo que lo dotó de un repertorio único e irrepetible.

Jeff Beck. Foto: @jeffbeckofficial

“Fue inclasificable, abarcó muchas áreas, estilos y técnicas de guitarra. Es muy panorámico, no se puede encasillar en una sola cosa, su aportación principal es que transformó la guitarra eléctrica en su propia voz. Era más un cantante que un guitarrista, que cantaba a través de la guitarra, y transmitía una emoción”.

El también compositor señaló que, empezando por él, varios de sus colegas mexicanos se han visto influenciados por el legado de Jeff, y subrayó que si bien en la escena del rock existen guitarristas notables, su sonido era muy difícil de imitar, por lo que pocos se acercan a su figura.

“Aunque entra en la categoría de los virtuosos, nunca puso la técnica delante de la emoción. Siempre estuvo por delante de su técnica que era impecable y notable, siempre estuvo al servicio de la emoción y la imaginación. Definió el rol de la guitarra eléctrica moderna”.

COLEGAS LAMENTAN SU MUERTE

Personalidades como Jimmy Page, Ronnie Wood del grupo The Rolling Stones, Paul Stanley y Genne Simmons de Kiss y Paul Young externaron sus condolencias a través de sus cuentas de redes sociales.

“Su técnica era única. Su imaginación aparentemente no tenía límites. Jeff, te voy a extrañar junto con todos tus fans. Descansa en paz”, escribió Jimmy Page. “El guerrero ya no está aquí para que admiremos el hechizo que podía esparcir entre nuestras emociones mortales. Podía canalizar la música desde lo etéreo”, agregó.

Por su parte, Paul Stanley posteó una fotografía, acompañada de un texto donde lo calificó como uno de los grandes maestros de todos los tiempos. “Desde The Yardbirds hasta The Jeff Beck Group, forjó un camino imposible de seguir. Toca desde hoy hasta la eternidad”, escribió el músico.