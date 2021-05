Javi Luna se prepara para estrenar Misfit

El actor y cantante español Javi Luna se prepara para el estreno de la película Misfit, dirigida por Orlando Herrera, reconocido y talentoso director ecuatoriano; donde el actor dará vida al villano de la historia. La cinta llegará a los cines en verano.

Misfit es un remake de la película del mismo nombre realizada en Países Bajos que cuenta la vida de Julia (Alicia Jaziz), una joven que ha crecido en Estados Unidos, pero repentinamente debe dejar su vida en ese país y volver a Ecuador, de donde son originarios sus padres.

"Es una película increíble que grabamos en Ecuador. Yo interpreto al villano, Justin Ramírez, que junto a Estela (Gimena Gómez) son la pareja de antagonistas. Justin es el capitán del equipo de fútbol y el popular de la clase, es bastante divertido porque es el típico chico al que aparentemente le sale todo bien y no se preocupa por nada. Pero la verdad tiene muchos problemas porque si no aprueba todas las asignaturas, no podrá jugar el campeonato de fútbol, y es ahí donde entra la relación con la chica nueva", expresó Javi Luna.

Esta cinta, fue filmada durante tiempos de pandemia, cuidando cada detalle y todo lo relacionado a la seguridad de los actores y todo el equipo técnico.

"Los protocolos de seguridad fueron increíbles, todos nos sentimos muy seguros, había incluso algunas medidas que no conocía, pero todo estuvo muy bien".

Javi está muy feliz por compartir este proyecto con el público, ya que ha sido uno de los que más ha disfrutado.

"Es uno de mis proyectos favoritos, me divertí demasiado, por eso tengo muchas ganas de verla ya. En la producción creamos una familia entre todo el elenco, cuando grabamos era de verdad muy divertido. Todo estuvo fascinante, el director Orlando Herrera ayudando mucho y la verdad estoy seguro que ese buen rollo que teníamos todos, se verá reflejado en la pantalla".

El actor menciona que estos tiempos de pandemia han sido difíciles, pero también han hecho reflexionar al público sobre la importancia que tiene el trabajo de los artistas, la cultura en general y el entretenimiento. "Ha sido complicado, yo he estado creando contenido en redes y audicionando mucho, es una experiencia un poco rara el no poder salir, relacionarte con la gente, y cuando ves a alguien es con una mascarilla y no les ves la cara es muy difícil, pero es lo que toca y hasta que todo se estabilice y todo sea seguro podemos volver".

Actualmente, Javi Luna está filmando otra película en Estados Unidos, y ya prepara el lanzamiento musical del sencillo Si me das tu amor. "Es un reggaetón para bailar mucho este verano, así que haré algún baile de TikTok seguramente, estoy seguro que les va a encantar y la van a disfrutar mucho, esperen pronto el lanzamiento".

Javi siempre tuvo un interés por la música, sin embargo, nunca imaginó dedicarse a esta carrera, hasta que la vida misma lo orilló a este camino.

"Aprendí a tocar el piano y luego la guitarra viendo videos en Youtube, mi hermano ponía canciones coreanas de piano muy románticas, y yo veía qué teclas tocaban y así aprendí mi primera canción. Siempre me gustó mucho pero no me lo planteé como algo que podría ser, hasta que un día saliendo de la escuela, una manager de modelos de una reconocida marca me ofreció trabajar como modelo, y empecé en Madrid y Londres, después me cayó una oportunidad para hacer un papel en la película 'Safari', que llegó a mí de forma muy rara porque la directora de casting me escribió un mensaje a través de Facebook. Y así comenzó todo este camino".