In the flesh, el mejor tributo a Pink Floyd llega a Cuernavaca 

El proyecto In the flesh, considerado como el mejor tributo en Latinoamérica al legado musical de Pink Floyd, regresa a Cuernavaca para presentar un nuevo espectáculo basado en el Concierto Delicate Sound of Thunder, cuidando los detalle de este gran álbum en vivo. La cita es el 27 de mayo a las 20:00 horas en el Centro Cultural Teopanzolco.

La banda In the flesh, está integrada por los músicos Jorge Retana (David Gilmour), Yael Mendoza (Roger Waters), Edrici Romero (Rick Wright) e Itzel Calderón (Nick Mason), acompañados de más músicos en escena.

Cortesía | Centro Cultural Teopanzolco

En México como en el mundo, existe un gran culto a la fascinante obra de Pink Floyd, es por ello que Shock Producciones, en colaboración In The Flesh realizan este concierto especial, con un set list impecable, instrumentos idénticos, apoyo visual y músicos con una gran calidad interpretativa.

Acompañándose de un gran equipo de producción, para que el público tenga la oportunidad de disfrutar la gran obra de Pink Floyd en vivo, y en una gran experiencia, a través del recorrido de sus mejores temas.

Cortesía | Centro Cultural Teopanzolco

Cabe destacar que Delicate Sound of Thunder Live Concert by In the Flesh, es una experiencia fascinante y edificante. Basada en el resurgimiento triunfal a los escenarios de la legendaria banda británica liderada por el virtuoso guitarrista David Gilmour durante los años ochenta, y con un repertorio musical cuidadosamente equilibrado que incluye en su totalidad el álbum: "The Dark Side of the Moon", así como temas emblemáticos de los discos "Wish You Were Here", "The Wall" y "A Momentary Lapse Of Reason", la banda In The Flesh nos regala una vez más una impecable interpretación de esta era, acompañados como ya es costumbre por iluminación láser, visuales proyectados en formato circular y los instrumentos originales utilizados por Pink Floyd.





Cortesía | Centro Cultural Teopanzolco

Los boletos para este espectacular concierto tienen un costo de:

- Sección 1: 600 pesos

- Sección 2: 500 pesos

- Palco A y B: 450 pesos

Para adquirir los boletos, puede ser a través de la plataforma virtual y en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco en un horario de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas, (el sábado previo al evento sujeto a disponibilidad).

Acerca de In The Flesh:

Banda tributo a Pink Floyd formada en 2010 en la Ciudad de México. Sus espectáculos en vivo intentan emular y recrear la apariencia y la sensación del paisaje sonoro de los shows en vivo de Pink Floyd (principalmente durante la década de los 70's) empleando ayuda visual como iluminación láser, inflables y un gran panel de visualización circular similar a Mr. Screen.

La banda es conocida no solo por replicar los matices sonoros del trabajo de Pink Floyd, sino también por contar con el número preciso de integrantes y por el excelente trabajo de caracterización de cada uno de ellos mediante el uso de los instrumentos musicales originales y el vestuario cronológicamente correspondiente, es esta particularidad la que lo distingue incluso de grupos de talla internacional y con gran producción como The Australian Pink Floyd Show y Brit Floyd.

No te pierdas este fascinante concierto, para disfrutar de un viaje musical a través de los temas clásicos y los sonidos experimentales de una de las bandas más influyentes de la historia del rock.

Conéct@te:

Instagram: @officialintheflesh - @shockproduccionesmx

Facebook: /OFFICIALINTHEFLESH - /shockproduccionesmx