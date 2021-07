Herly RG se unirá a las transmisiones especiales de Televisa en Tokio

El programa La Jugada Tokio nos une, que se transmitirá a partir de hoy en Canal 5 a las 22:00, así como los domingos a las 22:30 horas en Las Estrellas, tendrá una sección humorística a cargo de Herly RG y Paco de Miguel: Las + Fans, con la que los tik tokers se integran a la televisión. En este segmento, ambos analizarán los mejores y peores momentos de los atletas en las competencias de los Juegos Olímpicos 2021.

En entrevista con El Sol de México, la influencer que cuenta con un millón de suscriptores en TikTok, habla de cómo se sintió cuando los ejecutivos de TUDN la invitaron a integrarse a esta transmisión: “Muy feliz, porque ahora ingreso a un nuevo medio de comunicación para el que no estudié la carrera, aunque desde niña siempre me ha gustado el canto y la actuación, pero el hecho de estar en las redes sociales sé que me ha ayudado a dar el salto a la televisión. Se nos explicó el proyecto y por qué me eligieron, lo cual me tiene orgullosa y muy emocionada”, reconoce en la charla.

Agrega que “fuimos capacitados tanto yo, como Paco de Miguel con quien estaré a cuadro hablando de los mejores y peores momentos de los atletas en las Olimpiadas, lo haremos con una charla amena, clara, precisa, a fin que los televidentes la pasen agradablemente en nuestro segmento Las + Fans y que se desestresen de las actividades del día”.

La pasante de psicología reconoce que “en mi caso, nada tenía que ver con la comunicación, sin embargo desde que estoy en TikTok, me gusta mucho el medio, además canto desde que tenía seis años, en su momento hice casting para concursos y hasta para actuar, y gracias a TikTok se me da esta oportunidad, estar en la televisión es lo que siempre quise hacer”.

En relación a su vestuario, será como el de sus redes sociales: “Me van a ver con pelucas de distintos colores, en jeans, con chalecos o chamarras. Mi atuendo va a ser muy diverso y locochón cada día. No tenemos un indicación respecto a nuestra imagen en el vestir”.

Herly compartirá además con los periodistas y comentaristas deportivos Toño de Valdés y Enrique Burak, así como a los conductores Mariazel y Faisy en cada programa en vivo de lunes a sábado.

Con un multitud de seguidores (en TikTok cuenta con 1 millón de suscriptores, en Instagram 282 mil; Twiter 156 mil, FaceBook 73 mil, y YouTube 13,200), Herly RG, celebra que los medios de comunicación ya se han abierto más a las mujeres de talla extra: “Creo que ya es tiempo de que se tiene que aprender a respetar el tipo de mujer que sea y dejar de poner etiquetas: delgada o gorditas. Yo estoy con estandarte que las mujeres somos competencia, las mujeres podemos lucir como nosotros queramos porque a eso se vino a esta vida, a disfrutar.

“Está bien chido que ahora los medios tradicionales no pongan una etiqueta de cómo lucir. Y que ahora se fijen en la esencia femenina sin mirar el tamaño de su cuerpo, porque muchas mujeres se sienten a gusto así. Yo me siento a gusto como soy y cómo me veo. Todas valemos lo mismo. Creo que es muy importante dejarnos de etiqueta, ser nosotras y únicas”.