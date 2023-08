Hareld Leyra cautiva al público con su álbum 'Tú Me Conoces'

El cantante Hareld Leyra hizo el relanzamiento de su álbum "Tú Me Conoces!?!?", material integrado por cinco canciones, en su mayoría covers de sencillos hechos e interpretados por reconocidos cantantes, y que Hareld logró adaptar a su propio estilo, especialmente con su toque al ritmo de salsa.

“Estamos muy contentos con este relanzamiento, en el que van a poder escuchar temas como ‘No soy el aire’, ‘Tiburones’ y ‘No se me quita’. No se lo pueden perder, ya estamos en todas las plataformas de audio para que los disfruten. Realmente, estoy contento porque al público le ha gustado mucho, los comentarios son muy buenos”, expresó Hareld Leyra.

Sin duda, con su talento logró ganarse el cariño del público. Todo esto, lo llevó a presentarse en diversos escenarios importantes en la República Mexicana, entre los que destacan el Auditorio Nacional, donde estuvo el pasado mes de junio como parte del elenco del concierto “Salsamanía 2”, compartiendo con Luis Enrique, La Sonora Ponceña y Spanish Harlem Orchestra.

"Es un escenario muy importante, y para mí fue un sueño que se cumplió. Realmente, no me lo esperaba, pero cuando me dijeron, pensé en lo increíble que es estar en ese escenario donde han pasado grandes artistas, y ese día también estuve rodeado de grandes como Luis Enrique, Spanish Harlem Orchestra y La Sonora Ponceña, fue una gran noche mágica, llena de salsa, orquesta y mariachi. Por eso quiero decirle a la gente que nunca dejen de soñar, porque si se hacen realidad, me siento muy contento y bendecido".

Sobre el cantante

Hareld Leyra es un cantante y violinista, originario de La Habana, Cuba, que desde pequeño mostró gran interés por la música. Y gracias al apoyo de su familia, se graduó como Instrumentista, Profesor de Violín y Práctica de Conjunto. Llega a México en 2004 para visitar a su familia, pero después decide quedarse a radicar aquí.

“Desde chico cantaba en todos lados, soy muy fan del maestro Ricardo Montaner y por todos lados cantaba ‘La cima del cielo’ y ‘tan enamorados’, y mi familia vio que tenía ese interés por la música y me llevó al conservatorio, comencé a estudiar la carrera de Violín y luego me gradué. También creo que fue una influencia de mi hermana, quien estudió música y andaba por la casa cantando siempre, entonces me contagió esa alegría por la música. Llegué a México, y todo ha tomado su camino”.

Actualmente, Hareld está preparando nueva música, así como un concierto especial para celebrar sus primeros cinco años de trayectoria en la música.

“Seguimos grabando nueva música, por lo que vendrán nuevos covers, y por supuesto, temas inéditos míos. Además, estamos preparando un concierto especial para el 25 de agosto en el Teatro Tepeyac en la Ciudad de México, así que ahí los espero para celebrar mi camino en la música”.

Asimismo, comentó que el 13 de enero de 2024, volverá al Auditorio Nacional para presentarse nuevamente, ahora junto al reconocido cantautor Oscar de León, por lo que será una nueva meta cumplida en su carrera.

Conéct@te:

Instagram: @hareldleyra

Facebook: /hareldleyramusico