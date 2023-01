Gerónimo Pavani cautiva con el tema 'En100dete'

El cantautor argentino Gerónimo Pavani presenta su sencillo “En100dete”, una canción que invita a las personas a animarse, soltar el miedo, atreverse. Salir de la opresión de nuestros pensamientos cotidianos que no nos dejan ver más allá de esta realidad.

La canción “En100dete” formará parte de su próximo material discográfico llamado “Los jardines del gran Tolteca”, que se estrenará durante 2023. Un tema que nació luego de que el cantautor participó con su música en sesiones de Bufo Alvarius.

“El Bufo Alvarius es una medicina muy fuerte que viene del norte de Sonora, utilizada desde hace mucho tiempo por los indios Seris o Comka'ak. A modo de homenaje la canción abre y cierra con cantos típicos de este pueblo. Y el tema surgió de acompañar esas sesiones de Bufo Alvarius en terapias de personas desde la música. Es una medicina muy fuerte que lleva a la gente a una experiencia muy catártica”, expresó Gerónimo Pavani.

Uno de los versos de la letra de esta canción, está sacada de un poema que se encontró escrito en una cueva de los indios Navajos del sur de Estados Unidos “Salta, ya aparecerá el suelo”.

A través de esta canción, Pavani invita al público a encender el fuego interno, y si bien la canción no lo aclara mucho, también tiene que ver con ese fuego para la vida cotidiana y animarse a encender la vida.

“También la siento como un homenaje a todas esas personas que me instaron a saltar a jugármela en la vida, confiar en mi esencia y la misión que mi alma viene a cumplir en este plano”.

Gerónimo está muy contento con este tema que ha tenido un grato recibimiento por parte del público, que le ha dado muy buenos comentarios a través de las redes sociales.

“Hace tiempo que no hacía música que represente el rock argentino, que es la música con la que me he criado. De hecho, esta canción, la grabé en Argentina a principio de año y es una de mis favoritas, que además ha recibido muy buenos comentarios, sobre todo por el sonido de la canción”.

Pronto a estrenar su nuevo álbum

En los próximos meses, Gerónimo lanzará su álbum “Los Jardines del Gran Tolteca”, el cual se nutre de ritmos folklóricos latinoamericanos, recopilados en distintos países para generar una nueva canción de autor, consciente del legado musical de su continente.

“Estoy a punto de terminar el disco, que saldrá de forma exclusiva a la venta y después a publicarse en las redes. Este material, recopila diversos ritmos generales de América, ya que tuve la suerte de viajar bastante, además estaba leyendo un libro que habla de la Toltequidad como un conocimiento prehispánico de la conquista”.

Asimismo, dijo que “Si bien la palabra viene de acá de México, en este libro se refería al conocimiento que existe desde Tierra del fuego hasta Alaska, y me sentí muy identificado, por un lado, en la cuestión que tiene que ver con la americanidad y, por otro lado, el Tolteca acá se entendía como la persona de conocimientos de la conciencia”.

El cantante menciona, que, para este disco, hizo una selección especial de temas con un mensaje de conciencia para elevar la vida.

Gerónimo Pavani dice que desde pequeño ha estado muy ligado a la música, pues desde los ocho años empecé a tocar la guitarra y escuchaba mucho las canciones de Charly García y Fito Páez y desde ese tiempo sabía que quiera hacer música. A los 12 años tenía su banda de rock, y poco a poco descubrió su vocación y se preparó de manera profesional, y ahora que radica en México, continúa con esa firma idea de seguir consolidando su música.

Conéct@te:

Facebook: /geronimopavani

Instagram: @geronimopavani







