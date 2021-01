Germán Bracco, un consentido rebelde

La nueva adaptación televisiva Buscando a Frida tendrá su estreno el día 26 de enero a las 22:00 horas por la señal de Telemundo, como lo hizo saber el actor Germán Bracco, quien encarna a Diego, primo de Frida.

“Estuve dirigido a lo largo de cuatro meses por Carlos Villegas, Mauricio Corredor y Felipe Aguilar. Interpreto a Diego, primo de Frida, la joven desaparecida. Soy un chico rebelde, niño mimado, lo tiene todo, hace su voluntad; pero es carente de caricias afectivas lo cual es irremplazable y en su vida sufre inseguridades”, describe en la entrevista con El Sol de México.

A diferencia de otras caracterizaciones de trabajos de actuación, para Bracco, “encarnar a este personaje fue algo distinto, porque este es en tono políciaco que no se asemeja a la comedia y los tonos pueden ser parecidos, pero aquí es más adrenalina”, argumenta.

Germán opina lo que representa para él ser parte ahora de esta trama que ha tenido más de tres realizaciones anteriores (Dónde está Elisa): “No me gusta llamarle refrito, sino que cada historia adaptada, no me parece una mala idea llevar éxito de años anteriores hacia una nueva versión. Creo que es una oportunidad de hacer las cosas mejor. Aunque por más que sea una historia parecida, en este caso es un acierto poder presentar este tipo de temáticas universales: una familia millonaria, envidiada por muchos que al final, pierden un integrante de la familia y comienza su calvario. Estoy agradecido de poder trabajar con el equipo que hicimos y lo disfrutamos aún cuando en el ambiente existía la pandemia”.

La nueva teleserie de Telemundo Internacional, Buscando a Frida cuenta con las actuaciones protagónicas de Eduardo Santamarina, Abelardo Pons, Ximena Herrera, Marcela Bribiesca, Gretell Valdez, Gabriela Pons, Victoria White, Frida Pons, la joven desaparecida, Germán Bracco, Diego Carmona entre otros.