Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles regresa

LOS ÁNGELES. Tras el paro obligado por la pandemia, el Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles (LALIFF), fundado por el legendario actor hispano Edward James Olmos, vuelve a las salas para celebrar su vigésimo aniversario.



"Si las películas que salen son buenas, la gente va a ir a las salas más que nunca. Los cines van a explotar", aseguró Olmos, quien se mostró muy optimista acerca del futuro de la gran pantalla tras más de un año en blanco por culpa del coronavirus.

LALIFF es la fiesta más importante del cine latino en el corazón de Hollywood y su edición número 20 comenzó a partir de ayer y permanecerá hasta el próximo domingo.



Como el resto de grandes eventos de cine, LALIFF se realizó en 2020 de manera virtual debido a la emergencia sanitaria.



Pero este año, el festival situará de nuevo a las salas en el centro de su oferta, aunque el programa también se podrá disfrutar de forma digital y desde casa para quienes no estén todavía preparados para volver a los cines



Para Olmos, el coronavirus llevó a la industria audiovisual a buscar maneras de compaginar el streaming con los eventos presenciales.

"Esta es una cosa maravillosa que hemos podido entender", dijo el actor de Blade runner (1982) y Stand and deliver (1988) en referencia a la naturaleza híbrida de la nueva edición de LALIFF.



No obstante, Olmos admitió que, por mucho que el espectador tenga la mejor televisión posible o el proyector más avanzado en su salón, no hay nada comparable a la experiencia de ver una película en una sala de cine