Fer Soberón conquista con su tema "Te llamaré" 

El cantautor mexicano Fer Soberón ha cautivado al público con su reciente sencillo "Te llamaré", una canción muy fresca y llena de ritmos que de inmediato nos transporta a un ambiente relajado en la playa. Tanto la canción como el video, han causado gran sensación entre sus seguidores y han conquistado a más público.

"Esta canción refleja el momento en el que llegas a la playa, después de estar en la ciudad para olvidarte de la rutina, sentirte en contacto con la naturaleza, estar frente al mar y sentir la brisa; pero a la vez ese sentimiento de extrañar a alguien y desear que estuviera ahí contigo, y decides compartirlo a través de una llamada. No dejas de bailar, de cantar y de que el mar te envuelva", comentó Fer Soberón.

A través de una bonita lírica, el cantante nos regala una letra simple, digerible y honesta, sin dejar atrás su canto a la vida y recordarnos que disfrutar de las pequeñas cosas que nos regala la vida, volviendo a esa capacidad de asombrado como cuando somos niños.

"Después de un año difícil con la pandemia, ahora que está más permitido salir, muchas personas están yendo a la playa a recargar energías con la naturaleza y el sol, que después de tantos meses en el encierro ya es justo y necesario, y precisamente es lo que refleja esta canción".

La canción cuenta también con su vídeo oficial, el cual nos muestra la esencia natural de la lírica, con locaciones increíbles de una hermosa playa mexicana, con un paisaje lleno de magia, alegría y colorido

"El video se grabó en Chacahua una isla que está en Oaxaca, volamos a Puerto Escondido y de ahí viajamos en auto a Zapotalito y una lancha nos llevó a Chacahua que aún es bastante virgen. Tuvimos las locaciones perfectas desde El Arco, uno de los sitios más bonitos de este lugar, que es espectacular, aún no hay muchos servicios, pero es parte del lugar, que sin duda es ideal para pensar, meditar y encontrarse a sí mismo".

El video se estrenó el pasado 23 de abril y en menos de una semana, llegó a las 25 mil reproducciones en Youtube, y actualmente, ya supera las 120 mil visitas, lo que demuestra que se ha colocado en el gusto del público.

"Estoy muy feliz porque he recibido muchas respuestas y comentarios muy bonitos, mucha gente me ha dicho que no esperaba algo así, porque últimamente todo lo que escuchamos es Reggaetón y Pop urbano, y les agrada que hago algo diferente, algo más musical y latino, realmente han conectado con mi proyecto".

Fer ya prepara su próximo lanzamiento, se trata de una canción que habla del viento, y llegará a las plataformas digitales el próximo 14 de mayo.

"Mi música se la dedico a los diferentes elementos de la naturaleza, usando la metáfora para darle varios sentidos a cada tema. Viene pronto una sorpresa, estén al pendiente".

El cantante menciona que este año debido a la pandemia, fue difícil, sin embargo, la música siempre ha estado ahí para salvarlo.

"Al principio lo viví con mucho miedo e incertidumbre, me afectó mucho emocionalmente, pero después de tomar las riendas, y no dejar que afecte tanto porque todos estamos en la misma situación; saqué toda esa ansiedad escribiendo música, haciendo ejercicio y meditando, lo que me ayudó a agarrar camino y volverme una persona con resiliencia que es muy importante y lo que necesitamos todos en este momento".

Desde muy pequeño, Fer Soberón sabía que lo suyo era la música, sin embargo, hubo momentos donde ha querido tirar la toalla, pero siempre hay algo que le devuelve la confianza para continuar luchando por sus sueños.

"Canto desde que tengo uso de memoria, recuerdo que cuando iba en la primaria muchos niños me odiaban porque no dejaba de cantar y siempre me decían ya cállate (risas). Cuando tenía 11 años, mi papá se dio cuenta que no era sólo una etapa, sino que la música era mi pasión y decidí meterme a clases de ópera, estuve 10 años ahí con un maestro que quiero mucho. Al terminar la preparatoria, quería seguir estudiando música y me fui a Berklee en Estados Unidos, pero no me aceptaron, ya había estado tomando cursos de verano ahí pero después no me quedé y en ese momento se me cayó el mundo, tiré la toalla y pensé que la música sólo tiene que ser un pasatiempo, porque como profesión es difícil. Pero hace unos tres años dije, no, es realmente lo que me apasiona, me llena el corazón y vamos a hacerlo, empecé a trabajarlo y ha sido un camino con muchos baches, aún no se pueden recoger las cosechas pero estoy sembrando todo con mucho amor y dejar atrás los miedos y frustraciones para seguir adelante".

Sin duda, su pasión y talento, llevarán a Fer a cosechar grandes éxitos en su carrera profesional. No te pierdas sus próximos sencillos y siguele la pista en sus redes sociales.

Conéct@te:

Instagram: @fersoberon_

Facebook: /fersoberonmusic

Twitter: @fersoberon