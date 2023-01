Erick Salgado presenta su primer material discográfico

El cantautor morelense Erick Salgado, lanzó su primer material discográfico el cual presenta con mucho cariño para agradecer a su público todo el apoyo brindado durante estos años de trayectoria en los que ha construido este importante sueño musical.

“Estoy muy contento, este álbum es un trabajo sencillo, pero con mucho cariño para todo el público, como bien dicen, se sabe que toda esta vida tiene su tiempo, y bueno ya se pudo realizar este propósito que desde hace tiempo mis queridos seguidores me habían pedido. Se grabó este material en un pequeño estudio con un colega del medio, para regresarle al público un poco de todo el apoyo que me dan”, expresó Erick Salgado.

El disco que lleva por nombre Erick Salgado, está integrado por una selección de cinco canciones, que hablan de diversas temáticas, principalmente del amor, la seducción, el desamor y las raíces mexicanas.

“La selección de estas canciones no fue nada fácil, pero confío en que serán gratas al gusto del público, ya que algunas las hemos presentado en vivo, y las han recibido muy bien”.

Los temas que integran este disco son, “Ay soledad”, “Nada que decir”, “Noche singular”, “No te vayas” y “Quiero hacerte el amor”. Erick nos comparte un poco de qué hablan estas canciones y qué le inspiró a escribirlas.

“La canción ‘Ay soledad’ tiene un toque muy característico de nuestros pueblos, desde los guaraches, el sombrero, el huizache, el pulque, los puentes de piedra y los caballos porque me encantan estos tintes rurales. En el tema ‘Nada que decir’ es una canción más de despedida no tanto de reproche sino de darse su lugar como persona ante una pareja que no lo valora”.

Asimismo, dijo, “El tema ‘No te vayas’ es una canción que dio un giro en cuanto a la historia, porque la compuse a raíz de un sueño dónde prácticamente perdía a la persona que está conmigo, pero ha tocado fibras más sensibles de personas que han tenido alguna pérdida, de personas que si han tenido que despedirse de algún ser amado sin querer hacerlo. Y ‘Quiero hacerte el amor’, el título lo dice todo, es una canción que ha sido un estandarte para mí, es como la llave de muchas puertas que se han abierto en mi carrera, ya que rebasó las fronteras a través de las redes sociales y mi canal de YouTube. La canción describe una seducción a través de varios actos. Y finalmente, ‘Noche singular’, creo que será mejor que la escuchen para saber de qué va (risas)”.

Erick Salgado se ha presentado en diversos escenarios del estado de Morelos, entre ellos la sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Teopanzolco, y en octubre del año pasado, tuvo la oportunidad de presentar este disco en el emblemático Teatro Ocampo.

“Siempre fue una de mis metas llegar a este hermoso escenario y llevar mis canciones. Sinceramente, siento que pude hacer algo más grande en él, pero ya tengo el propósito de poder compensar a mis músicos y a mi público con quien siempre estoy en deuda. Pero sin duda el nerviosismo se hizo presente antes durante y aun después de la presentación, pero como toda presentación lo disfruté al máximo”.

Para este año, mencionó que tiene varios proyectos que espera concretar pronto, entre ellos, un concierto tributo a Luis Miguel, realizar una gira por varios estados de la República Mexicana, con el propósito de presentar su disco y dar a conocer sus canciones, así como continuar con sus composiciones.

“No tengo aún fechas en concreto, pero ya estoy trabajando en eso, espero muy pronto dar a conocer los detalles de una próxima presentación. Me gustaría que me abran las puertas del Teatro Narciso Mendoza en Cuautla a o bien en el hermoso foro de Tepoztlán”.

Finalmente, Erick agradeció a su público, así como a este medio por apoyar su carrera. Además, hizo una invitación a adquirir este material discográfico que por el momento sólo está en formato físico, y más adelante, estará disponible en las plataformas digitales.

