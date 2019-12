Dia Martínez: pasión y arte

Dia Martínez es un proyecto musical morelense que ha crecido en los últimos años. Especialmente, este 2019, se ha expandido y consolidado como un trabajo colectivo integrado por diferentes personas para impulsar la música y la cultura en Morelos.

Tras la desintegración del proyecto como grupo, musicalmente ha evolucionado a solista representado por un talentoso joven que ha demostrado su pasión por la música y que está dispuesto a seguir luchando en este camino por compartir su trabajo y conquistar al público.

Como banda nos desintegramos, no en su totalidad pero creímos que el proyecto funciona más como un colectivo en el que varias personas que trabajan con una finalidad en común, incluyéndome a mí como cantante, colegas músicos y patrocinadores que nos impulsan

Dia Martínez

Para iniciar el 2020, Dia Martínez lanzará oficialmente su sencillo “Naufrago”, una canción que sin duda, ha representando su carrera en los últimos meses y toda esa evolución que ha tenido su proyecto.





El tema ‘Naufrago’ nos transportas a la historia de una persona que vive un momento donde no sabe si quedarse o irse de una situación en especifico. Creo que a todos en algún momento de la vida, nos ha pasado algo así, perdemos la brújula y no sabemos hacia dónde ir y si darnos por vencidos es la solución; la canción explica muy bien, esas ganas de salir corriendo y dejar todo a medias, pero de repente, cuando menos lo esperas la puerta se abre de nuevo y piensas en intentarlo una vez más

El cantante menciona que esta canción, surgió el año pasado mientras se encontraba de viaje por Guadalajara, y con su instinto de cantautor, traía varias ideas que no había logrado aterrizar, “Durante el último punto de mis vacaciones, que fue en Acapulco, quizás fue el ambiente y serenidad del momento que me permitieron redactar mejor las cosas y creí que era momento de transportarlo a la música”.

Recientemente, Dia Martínez se presentó en el Teatro Ocampo, como parte de las actividades de la quinta edición del Festival Internacional de Cabaret Morelos 2019 abriendo el espectáculo “Bohemiando Ando” de Alex Sol “La Gorda”, estrenando “Naufrago”, que próximamente estará disponible a través de las diversas plataformas digitales.

La invitación surge de Vico Olivares, co director del festival, quien me comentó la idea de incluirme en algún evento; no pensé que fuera tan rápido todo, pues sólo tuvimos 15 días para preparar la canción, trabajamos bajo presión y muy a la carrera, pero hicimos un gran trabajo

Presentándose por primera vez en un escenario tan importante y ante un público nuevo, el gran recibimiento de la gente, superó las expectativas de Dia Martínez, pues los presentes quedaron encantados con su música; y no sólo ellos, sino también los organizadores del festival, pues le pidieron que abriera la siguiente función que sería la obra “Mujeres enlatadas” de la Compañía Máquina Teatro.

Fue algo sorpresivo y muy emocionante, la única condición fue tocar otra canción, y pensé que era una buena idea interpretar el sencillo anterior llamado ‘Tú’ en una versión acústica, para darle una buena despedida a este tema y enfocarnos en lo que sigue. Sin duda, esa presentación, fue muy importante pues el Teatro Ocampo, es uno de los lugares en el que desde niño tuve la ilusión de tocar, porque es un lugar de ensueño y el hecho de que una persona distinta a tu círculo social o ramo de seguidores responda de una manera positiva es como sumar sumar, fue una experiencia muy grata

Escalando varios peldaños en su carrera, Dia Martínez, se prepara para iniciar el 2020 con mucho trabajo y más música. Iniciando con el pie derecho, su primera presentación del año, será el 3 de enero en El Manojo Centro Cultural, a las 18:00 horas compartiendo con sus colegas Abdiel Martínez y Daniel Lobrego.

