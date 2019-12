'La Naranja Mécanica' crea conciencia sobre la violencia

La puesta en escena "La Naranja Mecánica" ha logrado gran éxito durante la primera temporada en la Ciudad de México. Al ser una obra clásica que toca la temática de violencia, el elenco, se han manifestado bajo el lema "La Violencia es sólo parte de un guión", utilizando el hashtag #LaNaranjaPorLaPaz.

En entrevista, Leo Deluglio el protagonista, cuenta su experiencia en esta obra y sobre la labor de hacer conciencia sobre la violencia que se vive hoy en día.

Hace unos días, con el objetivo de promover la paz, los actores Flor de Blov, Leo Deluglio, Erik Díaz, Kevin Holt y Antonio Alcántara, se concentraron en la explanada del Ángel de la Independencia para lanzar globos blancos en representación a La Paz y otros en color naranja, para alzar la voz en contra de los tiempos violentos.

Como actores y comunicadores que tenemos llegada a muchas personas, nos pareció oportuno ponernos del lado de que la violencia sólo debe ser en la ficción y no en las calles. Estamos atravesando una crisis social muy preocupante, entonces pensamos en aportar un granito de arena. Nos acercamos a un monumento que fue maltratado y claro que cada quien puede manifestar lo que quiera, pero sin violencia y sin lastimar a los otros. Ya es hora de ser conscientes con lo que está pasando y alzar la voz para vivir seguros en un mundo tan complicado, expresó Leo Deluglio.

"La Naranja Mecánica", dirigida por Manuel González Gil, que se presenta por primera vez en México; ha causado gran sensación entre el público. Actualmente, se presenta en el Teatro Virginia Fábregas con funciones los jueves a las 20:30 horas, viernes 19:00 y 21:00 horas, sábado 18:00 y 20:00 horas y domingo 17:30 y 19:30 horas.

Con esta obra, el argentino Leo Deluglio debuta en el teatro mexicano después de participar en diversas producciones de televisión, descubriendo la pasión por este arte. Con el rol protagónico, Leo interpreta a Alex, un joven que se rige por la ultraviolencia, catalogado como uns ociópata que roba, viola y asesina.

Hacer teatro en México es algo padrísimo y que necesitaba, vengo del mundo de la ficción en la televisión y tener la posibilidad de protagonizar una obra de teatro, que además parte de un libro y una película tan famosa, ha sido algo muy importante en mi carrera, estoy muy feliz.

Asimismo, al llevar el papel protagónico, Leo está consciente de la responsabilidad que recae sobre su personaje que junto a sus compañeros y el director, han logrado sacar a flote durante este tiempo en cartelera.

“Mi proceso con La Naranja Mecánica ha sido muy difícil pero también satisfactorio, he pasado por mucho cansancio, he perdido un poco de peso y me han pasado varias cosas; pero todo ha valido la pena cuando el público aplaude lo que haces.

Realmente meterme en la piel de un asesino juvenil y adolescente que tiene problemas y siente que nadie lo entiende, fue un proceso complicado; pero di en la tecla cuando, no juzgué al personaje, ni me puse a pensar si sus actos estaban bien o mal, sino que entendí lo que hacía y de ahí me fui dando hacia adelante para extenderlo en el escenario, agregó.

Leo, está muy agradecido por la oportunidad de mostrar su talento y trabajo sobre el escenario. Además de ser una prueba para demostrar que los actores que hacen televisión, también están preparados para presentarse en vivo ante un público, lo que implica un gran reto que afortunadamente ha superado.

A nuestro público de Cuernavaca, los invito a que no se pierdan la obra, vengan a verla no se van a arrepentir, se van a divertir mucho y a pasar por muchas emociones. La Naranja Mecánica es una historia que los va a emocionar y hacerlos reflexionar sobre muchas cosas que son incómodas, pero de las que hay que hablar y hacer consciencia.

