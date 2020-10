Con el objetivo de brindar un homenaje a las grandes décadas del rock con personajes y temas emblemáticos se realizará el espectáculo “Decades of Rock” en formato presencial en el Teatro y vía streaming el próximo 7 de noviembre. Este show une tres grandes actos y a tre artistas que se han presentado con enorme éxito en Las Vegas con las caracterizaciones más celebradas por el público y la crítica internacional.

En este espectáculo, el público podrá disfrutar de Elvis Presley (Héctor Ortiz), Michael Jackson (Stephan Jackson) y Gun's N Roses (Welcome to the Rock Show) quienes se apoderarán del escenario para brindar una experiencia musical y visual inolvidable.

El show será un recorrido por los éxitos más sonados de los legendarios artistas en la piel de sus extraordinarios personificadores, cada uno en su propio tiempo, con un recorrido mágico viajando a través de la historia del Rock en 120 minutos de desenfreno musical.

El evento se realizará en vivo y en directo para las personas que quieran asistir al Teatro Interlomas y también de manera virtual para los que prefieran vivirlo a distancia desde cualquier parte del mundo, con la certeza de construir una experiencia musical y visual inolvidable.

Los boletos para el espectáculo presencial están disponibles en Ticketmaster los accesos para el show en streaming se encuentran en la plataforma de E-Ticket.