Ximbo, representa el hip hop en México

Con más de 20 años de trayectoria artística la cantante mexicana Ximbo se ha convertido en un referente importante del Hip Hop mexicano y una representante de las mujeres ante el micrófono. Además destaca por su impulso y apoyo a los colectivos femeninos y grupos de lenguas indígenas.

Durante los meses de confinamiento, Ximbo no ha parado de trabajar, pues lanzó varios temas como solista, en colaboración con su colega Leiden y con su proyecto Magisterio.

“El show debe continuar y tenemos que utilizar la creatividad para inventarnos la manera que sea yseguir llevando música a los oídos de la gente. He estado preparando muchas canciones nuevas y otras que ya tenía listas y estaban por salir, y es toda una labor, trabajar el arte, fotos y cómo va a ser el lanzamiento, pero ha sido increíble, yo como solista lancé ‘Mar abierto’ con un vídeo muy casero que grabamos en estos momentos con un equipo bastante reducido”, expresó Ximbo.

Con su proyecto Magisterio el cual realiza junto al rapero Van-T, lanzó el tema “Gira igual”, donde proyectan una reflexión sobre las dificultades y ciclos de vida. Cabe destacar que Magisterio es una de las agrupaciones legendarias y pioneras del rap en México.

“Magisterio ha sido un proyecto muy importante para mí, porque fue el lugar mental en el que sentamos bases de cómo íbamos a trabajar haciendo nuestra música, cuáles iban a ser nuestros preceptos, qué queríamos y cuál era la motivación para hacer música. Todo eso que se gestó hace muchos años sigue vigente, y ya era hora de compartir con la gente una nueva canción que fuera diferente y aportara algo y cayó como anillo al dedo en este supuesto regreso a la normalidad porque es un buen momento para reflexionar acerca de qué es la normalidad y de qué cosas no están tan chidas y replantearnos y hacer cambios, cada quien con sus experiencias propias y con su camino, y eso lo que propone la canción”.

Asimismo, la pandemia y el encierro le han dejado muchas reflexiones e inspiraciones, que en el papel, Ximbo transforma en canciones; como la grata colaboración con Leiden en el tema “Respeta” que hace referencia a los ataques que ha sufrido el personal médico en medio de esta problemática de salud. Asimismo, adelantó que en diciembre vendrá otra canción muy importante.

“Es un tema íntimo de mucha reflexión, de las cosas lindas que me han sucedido en la pandemia, ese reencuentro conmigo y un poco lo triste de extrañar a mi gente, a mi familia cercana que no puedo ver, pero con la conclusión de saber que estamos bien y nos abrazamos a la distancia. Es una canción en la que pongo el corazón en las manos, y tendré un invitado muy especial, no es rapero, es un hombre del pop muy querido y seguro les va a encantar, este lanzamiento será en diciembre”.

Ximbo ha realizado una labor increíble con otros colectivos, tanto femeninos como de música en lenguas indígenas, llevando el estandarte del hip hop al frente, demostrando que en México hay mucho talento que debe ser reconocido.

“Ha sido una experiencia hermosísima porque más allá de lo institucional que ha sido, porque hemos llegado ahí por medio de programas de Secretaría de Cultura que hace concursos de música contemporánea en lenguas indígenas y hemos compartido dando talleres con las y los chicos. Tenemos el objetivo de dar este mensaje sobre todo a México, que abramos más nuestros oídos a la música contemporánea hecha en lenguas indígenas porque hay cosas preciosas que valen mucho la pena, y ese pretexto de ‘es que no le entiendo’, es muy bobo porque escuchamos música en inglés, francés o alemán y tampoco le entendemos todo y que haya esta apertura y gratitud a lo que son nuestras raíces es algo muy bonito”.

Se prepara para volver a los escenarios…

En julio pasado, Ximbo fue la invitada especial de Leiden durante su presentación virtual, viviendo un concierto maravilloso con el público a través de una pantalla pero con el corazón acompañando a las talentosas cantantes y sus músicos. Sin embargo, ya están listas para volver a los escenarios y presentarse este 17 de octubre en el Foro Hilvana de la Ciudad de México, con un show muy bonito para su público.

“Estamos muy emocionadas por este concierto hermoso que será en el Foro Hilvana, el formato va a ser muy distinto porque hay que seguir protocolos, sólo podrán estar 60 personas, hay sana distancia y todo impecable, pero será algo divino y espectacular que hemos preparado con todo el cariño”.

Reserva tu entrada al concierto en el whatsapp: 56 1348 2051 Donativo: $150. Sábado 17 de octubre a las 20:00 horas.

