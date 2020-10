Javier Sólo lanza nuevo sencillo

El frenético artista Javier Sólo une su talento a Fernando Madina, vocalista de Reincidentes, en su nuevo sencillo “Lunáticos en marte”, que ya está disponible a través de las diversas plataformas digitales.

Este tema es el primer adelanto del nuevo trabajo del artista, en el que encontramos a un Javier más rockero, fusionando su voz con un auténtico clásico del rock en España, como lo es Fernando Madina, cantante de una de las bandas más representativas e importantes del rock español como es el caso de Reincidentes.

“Me siento súper honrado y orgulloso de hacer una canción con un creador de la talla de él, sinceramente no lo conocía hasta hace poco tiempo, pero después de haber hablado con él y compartir mi estudio, me parece que es un proyecto muy interesante; él compone de una manera muy interesante, es un tío que no tiene pinta de necesitar de nadie, y si me ha llamado a mí y a la gente que colabora en esto, es solamente por sumar y estoy feliz de poder hacerlo, compartir es algo que la música nos ha dado como una especie de milagro”, dijo Fernando Madina.

Esta novedad se suma a la serie de sorpresas que el artista Javier Sólo trae bajo el brazo, como fue la grabación en México, hace unas semanas, de dos temas nuevos al lado de los Daniels y muchas colaboraciones venideras.

Con colaboración de España

“Lunáticos en marte” ya está disponible a través de las diversas plataformas digitales

En 2021, Javier Solo volverá a cruzar el charco para realizar un concierto inolvidable en Ciudad de México, lleno de artistas invitados tanto de España como de México