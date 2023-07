Daniela Lugo enaltece la cultura mexicana

Daniela Lugo es una actriz y productora de cine con una gran trayectoria a nivel internacional. A través de su labor artística busca enaltecer la cultura mexicana y sus raíces. Su talento ha brillado en importantes escenarios como Bellas Artes, en México, y el Carnegie Hall, en Nueva York, presentando principalmente teatro musical.

Daniela tenía muy claro que quería dedicarse a este camino de las artes desde pequeña gracias a que sus padres le inculcaron el amor por estas disciplinas.

"Tenía gran inquietud por el canto, la danza y la actuación; mis papás me llevan mucho a las obras de teatro, ya que desde pequeña siempre me han inculcado a las artes. Cuando tenía 7 años fui a Londres y tuve la oportunidad de ver El Fantasma de la Opera y desde ahí dije: 'wow me quiero dedicar a esto", expresó Daniela Lugo.

En su tiempo libre aprovechaba para ver lo que pasaba en Broadway con las obras de teatro, y las películas de Hollywood, todo ese mundo que le llamaba mucho la atención.

"Me metí a todos las clases de actuación, canto, y baile. Empecé a estudiar teatro musical profesionalmente donde gracias a eso tuve la oportunidad de hacer varios musicales como Pippin, Cenicienta, Los Productores, entre otras. Fue ahí cuando dije tengo que luchar por mi sueño, esto es lo mío".

Cortesía | Daniela Lugo

Mientras tomaba cursos, llegó a su vida una gran oportunidad: ser parte de la película Roma, de Alfonso Cuarón, que le dio una de las primeras experiencias en cine, aunque su pasión era el teatro.

“Tenía como 15 años, y un amigo me mandó el casting, me dijo que estaban buscando estudiantes de México, y pensé que sería un trabajo de extra, hice al casting y no decían el nombre de la película ni quien dirigía. Me quedé en el proyecto. Tiempo después llegó el rodaje y fue cuando vi que el director era Alfonso Cuarón, siento que ahí nació mi amor hacia el cine, y es que él es un hombre humilde, profesional y entregado a su trabajo. Después el hecho de ver que la película ganó Oscares y distintos premios me llena de emociones y de inspiración para algún día ser como Alfonso”.

Daniela fue aceptada en tres escuelas, Broadway Dance Center, Steps on Broadway y Stella Adler en Nueva York, donde se preparó con los mejores de la industria en actuación, danza, y canto.

“Después aplique para The American Academy of Dramatic Arts, donde aplaudieron mucho mi audición y me dieron una gran beca. Para mí fue un sueño estudiar en este conservatorio, ya que aquí estudiaron grandes estrellas como Anne Hathaway, Jessica Chastain, Paul Rudd, Danny DeVito, entre otros", recuerda.

Durante estos últimos años Daniela ha luchado por darle más visibilidad a los latinos en Hollywood. Ha participado en muchos proyectos como “The Sweetest Vacation”, “Cadet”, “Posada”, etc. Donde ha ganado varios premios internacionales como mejor actriz.

Cortesía | Daniela Lugo

Daniela a su corta edad ya logro tener su primera obra off-Broadway llamada “Octopus in its Own Ink”, donde interpreta a la protagonista. Actualmente la pueden ver en el Hudson Theatre en Los Ángeles.

También ya ha trabajado en proyectos con grandes celebridades como Bella Thorne y Jennifer López.

Con la idea de enaltecer la cultura mexicana, Daniela comenzó profesionalmente su carrera de cineasta creando sus propios proyectos como “The Wifi Date” y “La Marcha de los Pingüinos”, éste último un cortometraje que grabó en México, trata de una mujer inmigrante que quiere cruzar las frontera, y vemos cuál es la historia detrás y el porqué quiere irse a Estados Unidos.

