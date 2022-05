"Comuna", una historia apocalíptica de Jon Solórzano

El cineasta mexicano Jon Solórzano brinda un homenaje a Cuba a través de su reciente cortometraje "Comuna", en el que cuenta la historia de una profecía milenaria que se hizo realidad.

"Es una idea que ya traía en la mente y quería utilizar una sola locación con actores encerrados, y se dio la oportunidad que me fui a Cuba a estudiar a la escuela de cine de San Antonio de los Baños, y pensé en desarrollar la idea, que en un principio era para un largometraje. Realicé un scouting y me encontré una cueva en medio de la selva cubana, me pareció una gran locación e hice una historia post apocalíptica, eso no lo tenía planeado pero simplemente surgió", expresó Jon Solórzano.

La historia nos cuenta que una profecía milenaria se hizo realidad. Durante 30 días, un grupo cinco extraños permanecerán encerrados en una cueva en medio de la selva cubana y sólo uno podrá salir para salvar a los demás. Lo que no saben es que una amenaza sobrenatural los hostigará e intentará cambiar sus planes y el futuro de la civilización.

"Esa amenaza sobrenatural se manifiesta en forma de sonidos extraños y justamente quise hacer una alegoría de ciertas cosas que les estaban pasando a los personajes dentro de la historia, y lo que pasaba en su mundo interior se exteriorizara de alguna forma; y ahí use lo del apocalipsis y la amenaza externa, como diciendo que todos los apocalipsis interiores que hemos pasado, nos destruyen igual como si llegara una amenaza exterior. Las cinco personaje se pelean por cosas muy básicas porque tienen 30 días encerrados, la convivencia se vuelve muy primaria. Y también se muestran esos flashbacks, de que están más preocupados por lo que dejaron atrás, que por lo que les ocurre ahí, y en ese aspecto se usa el pretexto del apocalipsis".

La música del cortometraje fue compuesta por un grupo de rock alternativo mexicano que se inspiró con la película, todas las historias y fotos de Cuba que el director les compartió, y crearon una banda sonora electrónica que hace contraste con la imagen que vemos.

"El cortometraje fue musicalizado por una banda sonora electrónica, la cinta es de ciencia ficción, y es que el género de ciencia ficción no se hace mucho en México, justamente usé el corto para probar, y ha funcionado muy bien, porque justamente el arte sonoro ha sido parte importante en la historia, y ha tenido muy buen recibimiento porque ha sido acreedor a varias nominaciones, estamos muy contentos con el resultado".

Asimismo, el director comentó que la palabra Comuna que viene de Comunidad, traspasó la película, pues trabajó con personas de distintos países como Bélgica, Chile y Uruguay, armando una interesante comunidad cinematográfica.

Jon Solórzano dijo que para este cortometraje contó con la asesoría del director Charles McDougall, ganador del BAFTA y del EMMY, quién con su experiencia apoyó y aplaudió su visión y le ayudó a llevarla lo más lejos posible; agradeció está temática y el género que escogí y con él logre decisiones que me han sido aplaudidas hasta el día de hoy.

Jon Solórzano dijo que su gusto por el cine nació desde muy temprana edad y que siempre fue muy aficionado al séptimo arte / Cortesía | Jon Solórzano

"Me da mucha alegría haber sido asesorado por él, porque me alentó a seguir mi voz y a defender mi historia".

Cabe destacar que esta cinta se grabó en 2019, previo a la situación de la pandemia, sin embargo, la historia, podría ser muy parecida al encierro que se vivió por la cuarentena.

"Una vez más, la realidad superó la ficción, y pues fue justo mostrar esa fragilidad del ser humano, y también la esperanza, porque al final se da una idea de nuevos comienzos".

El cortometraje "Comuna" ha sido presentado en distintos festivales nacionales e internacionales, recibiendo muy buenos comentarios por parte de los expertos y el público.

"Es muy gratificante y motivador, algo que no me esperaba, ni lo imaginé. Me llena de orgullo poner el nombre de México en alto y junto a proyectos de gran importancia".

Jon Solórzano, dijo que su gusto por el cine nació desde muy temprana edad, y que siempre fue muy aficionado al séptimo arte, y poco a poco fue cumpliendo su mayor sueño.

"En los noventa y dos mil había dos revistas muy importantes de cine y una tenía los pósters de las películas y cada mes la compraba para coleccionar. Y decían mis papás que cuando tenía 12 años hablé con ellos muy seriamente, para decirles que quería dedicarme al cine y siempre me apoyaron. Me regalaban libros de cine y siempre me llamó mucho la atención y desde chico me gustaba contar historias con los amigos simpre supe que eso era lo que quería hacer".

Cabe destacar que hace poco "Comuna" estrenó en la India, y fue seleccionado como Mejor corto de thriller y mención especial de jurado por temática. Y próximamente se estrenará en un festival de Los Angeles, además fue inscrito a los premios Ariel. Asimismo, el director comentó que está trabajando en hacer de esta historia un largometraje.

La música del cortometraje fue compuesta por un grupo de rock alternativo mexicano que se inspiró con la película / Cortesía | Jon Solórzano





