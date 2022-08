Christian Jean alcanza la calma con su música

El cantante Christian Jean se encuentra en un momento en su carrera en que el mensaje de tranquilidad le hace mucho sentido, por lo que fue el momento perfecto para estrenar su sencillo Calma, en el que colaboró con el cantante Esteman y Adán Jodorowsky, quien estuvo a cargo de la dirección del video.

En entrevista con El Sol de México, el integrante de Reyno, platicó que ese estado “viene de una aceptación, porque no se llega a estar tranquilo y en serenidad si no se aceptan muchas cosas que no están en nuestro control. Todos los días trato de recordar esto, que hay tanto fuera de mi control, soy dueño de ciertas decisiones que puedo tomar, ciertos cambios, y lo demás no depende de mí, y eso me ha dado mucha calma”, agregó.

Jean detalló que llegó a este momento en gran parte gracias al aislamiento que tuvo, tras haberse mudado al bosque durante el inicio de la pandemia, donde encontró una armonía que nunca antes había sentido.

Esa pausa fue ideal para él, pues platica que “venía de una vida intensa, de ajetreo, sustancias, mal dormir, giras, excesos en general. Muy poco autocontrol y mucha autodestrucción, salirme de eso fue lo primero que pude hacer”.

El también compositor continuó: “En el bosque encontré armonía conmigo mismo y el exterior, eso me ayudó a valorar muchas cosas y me hizo entrar en contacto con la naturaleza”.

Calma es el primer corte de un disco que está próximo a lanzar, el cual incluirá además más colaboraciones con artistas que próximamente dará a conocer.

Dado que es un material introspectivo, resaltó que su principal herramienta fue no apresurar el proceso, y confiar en que la inspiración para escribir las canciones iba a llegar en el momento preciso.

“A veces puede ser un reto, porque de pronto sucede de todo y hay mucho de dónde agarrar, pero a la hora de bajarlo a un disco, a veces dices ‘híjole ¿y ahora de qué hablo?’, y es rarísimo porque tienes mucho de qué hablar. Hay canciones que salen en media hora, otras en un día o a veces hasta un año. Me ha ayudado no apresurar nada”, finalizó.