Intensamente | Lidia Ávila: Ser solista ya no es prioridad

La mayoría de los artistas pop que salieron de alguna agrupación para emprender una carrera solista, comúnmente continúan por esa ruta, aunque su banda de origen tenga esporádicos regresos.

Pero en el caso de Lidia Ávila, son tantas las actividades que la mantienen ocupada actualmente -una futura gira con su grupo, su fuerte actividad en redes sociales, en donde comparte diversos contenidos y promociona varias marcas y artículos, además de su familia- las que la hacen estar prácticamente segura de que no es momento para retomar ese camino.

“Fíjate que lo he platicado muchas veces con mi esposo, sobre todo ahora que con la pandemia OV7 tuvo una pausa total, pero la verdad es que no sé si a estas alturas de mi vida, con mis hijos, mi marido y con la vida que estoy viviendo ahora, realmente tendría la energía para lanzar un disco de solista, y otra vez empezar, pues digamos de cero, porque si soy una integrante de OV7 pues sería como empezar desde cero”, asegura.

Fue hace más de tres lustros cuando, tras la disolución del grupo con el que inició su carrera, la cantante decidió probar suerte por su cuenta, con un disco homónimo que se publicó en 2004, y al que le seguirían otros dos Así como me ves (2005) y Todo tiene color (2007).

No fueron pocos quienes se sorprendieron de que en aquel momento, la cantante decidiera probar suerte en otro estilo musical, completamente distinto al pop: el llamado regional mexicano.

“Yo siempre lo tuve muy claro, pero efectivamente para el público fue como una sorpresa, porque lo más lógico o lo que todos esperaban pues era que a lo mejor siguiera mi carrera como lo hicieron mis compañeros, dentro del pop… Pero a mí siempre me ha gustado mucho la música regional mexicana, porque vengo de una familia de sonorenses, nos gusta mucho la música de banda y demás… Pero sí fue difícil, la verdad, porque para muchos era como la niña del pop que quería cantar grupero, como que no me la creían mucho… Digamos que es lo mío, pero la gente estaba acostumbrada a verme en otra faceta”, admite.

Foto: Bernardo Lozano

Acerca de su paso por ese mundo y esa industria, a veces tan distintos a los del pop, recuerda:

“Fue difícil… Incluso cuando iba a los festivales o a los conciertos de regional mexicano, muchos me pedían foto porque eran fans de OV7, y yo decía ‘¿Cómo?” Me parecía algo muy raro, pero yo lo gocé mucho, fueron tres discos de solista, y como después vino el regreso de OV7, tuve que dejar eso de lado”.

Entonces, ya no contemplarías retomar tu carrera solista.

Cantar siempre lo voy a hacer, porque es algo que me encanta, por ahí a lo mejor de repente saco una canción como sorpresa, porque hoy las redes sociales y las plataformas digitales son una chulada, para subirla y ver más bien qué pasa, pero volver así, ya formalmente como solista, en este momento no”.

¿INFLUENCER?

Otra de las actividades que mantienen muy ocupada a Lidia Ávila son las redes sociales, en concreto su canal de Instagram, a través del cual comparte propuestas gastronómicas, entrevistas con otros artistas y consultas con su esposo, quien es médico.

“Antes como que no le prestaba tanta atención (a las redes sociales). Estoy muy contenta, porque pues uno tiene que reinventarse… Le comencé a dar un giro a mi Instagram, abrí una página de Facebook y también está el proyecto de abrir un canal de YouTube… Todo comenzó porque abrimos una cuenta de cocina con mi familia que fue cosa de una tarde… Y lo estoy gozando mucho, es otra parte que nunca había explotado y gracias a Dios nos está yendo muy bien”.

Sin embargo, tampoco se considera una influencer. Se ríe en cuanto se le menciona el término y apunta:

“¡Yo ya siento que soy de otra generación!... Pero bueno, algo hay que hacer con las redes sociales, hay que aprovecharlas y que sacarles el provecho que se pueda”, agrega.

Foto: Bernardo Lozano

EL FUTURO DE OV7

Antes de la pandemia, el grupo estaba a punto de salir de gira para celebrar las tres décadas de su fundación.

“Sacamos a la venta tres Auditorios Nacionales, además de Guadalajara… y fue una locura, porque tuvimos sold out en menos de 72 horas. Pero la pandemia paró todo. Estábamos muy emocionados y creo que los fans también, porque además íbamos a estar los siete juntos después de 17 años de no haber estado en una gira todos…”

Ahora que en muchas partes del mundo, se comienzan a retomar los conciertos y las giras, quizá sea momento para que ese reencuentro suceda.

“Nosotros sólo estamos en espera de lo que digan las autoridades y también de lo que diga OCESA, porque ellos son los promotores de esta gira, así que estamos a la expectativa de ver qué va a suceder… Aunque por lo que hemos platicado, yo creo que será hasta el 2022, para que realmente valga la pena la espera y para hacerlo como se debe, porque queremos que todo esté al cien por ciento y que podamos disfrutar con los fans y con ese Auditorio lleno, como tanto lo hemos soñado”.

Sobre la experiencia de pertenecer a un grupo tan taquillero, en momentos en que todavía quedaba algo de la industria musical, la cantante asegura:

“La verdad es que somos muy afortunados, porque somos un grupo que la gente ha visto crecer, tanto artísticamente como personalmente. Nos han hecho parte de su vida, de su historia, y la verdad a veces ni me la creo, pero es una bendición estar en el gusto de la gente y saber que cuando se nos ocurra hacer algo, como una gira o un disco, la gente estará ahí, fiel al grupo… Creo que los siete somos muy afortunados de pertenecer a un grupo como OV7 que ya es parte de la historia musical de muchas familias”.

Foto: Bernardo Lozano

Algunos miembros de otros grupos pop han admitido que al principio ni sabían cantar, y que fue sobre la marcha que fueron aprendiendo. En el caso de ustedes, ¿cómo se dio ese aprendizaje?

Fíjate que en el caso de nosotros, Julissa, desde que hizo el grupo, fue con la condición de que para entrar a la audición ya supieras cantar, bailar y actuar. Está mal que yo lo diga, pero sí había talento. Nosotros desde que empezamos siempre cantamos en vivo en los conciertos, y la preparación que ella nos dio fue increíble. Ella nos inculcó el respeto al escenario, y para mí ha sido increíble, porque fueron un crecimiento y una preparación constantes que es lo que nos ha hecho ser lo que somos el día de hoy.

Si tuvieras que destacar sólo un disco de OV7, ¿cuál sería y por qué?

Híjole, qué difícil, pues yo creo que me quedo con Entrega total o CD 00, que fue el primero de OV7. Creo que sí sería Entrega total, porque ese disco fue un gran salto para nosotros, y la verdad, de principio a fin para mí es un discazo… Creo que es un álbum que al día de hoy lo escuchas y que sigue sonando actual, lo cual es muy difícil de lograr”.

Pero también mencionaste CD 00.

Sí, porque fue un disco que marcó nuestra vida, éramos unos chavillos que se independizaron de Julissa, que fue la creadora del grupo y además fue el disco más vendido de nuestra carrera: se vendieron un millón y medio de copias, solamente en México… Es un disco emblemático para nosotros, que ha significado y sigue significando mucho. De ahí salieron muchas canciones que al día de hoy siguen siendo éxitos, y me atrevo a decir que las más sonadas del grupo, no nada más en México…

¿Y hablando de canciones, cuál sería la que más destacarías de toda su trayectoria?

Híjole… ¡Sí me la pusiste más difícil! Yo creo que si hablamos de popularidad o de las que le gustan a la gente, creo que sería “Te quiero tanto”, pero personalmente me quedo con “Mírame a los ojos”, porque la verdad es que es una canción que ahorita que lo pienso, la grabamos en el 97 o sea, tiene más de 20 años y no sé, sigue causando esa misma magia con la gente y con nosotros… ¡Además de que yo la canto (risas), así que qué mejor!

