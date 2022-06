Se le fue lo humilde: redes critican a Danna Paola por no usar monedas

En estos últimos meses Danna Paola trabajó muy duro para tener más éxitos en su carrera y aumentar el cariño de sus fans, pero recientemente la actriz recibió fuertes críticas en redes sociales tras dar a conocer que ella no usa dinero en efectivo porque huele feo.

En una entrevista a la revista Vogue, la también cantante fue cuestionada sobre lo que lleva en su bolsa de manera cotidiana, por lo que al mostrar la billetera que utiliza, la joven explicó que en realidad usa tarjetero.

“La verdad no soy muy fan del efectivo. Odio las monedas, odio tener monedas porque siento que aparte huelen muy feo y saben que yo no puedo con los olores. No sé, no me gusta tener monedas”, señaló.

Este fragmento de la entrevista fue publicado en un video en TikTok, y ante esto, los usuarios reaccionaron con críticas contra la famosa que desde que era niña inició su carrera en el mundo de los espectáculos.

Usuarios en las redes consideraron que su explicación carecía de humildad, ya que las monedas son utilizadas en la vida cotidiana de la población.

“No le gustan las monedas ya que no tiene la necesidad de usarlas”, “No diría lo mismo si es con lo único con lo que puede pagar”, “Quién se pone a oler las monedas? Solo pagas y ya, no las vas oler antes de pagar”, “Se le fue lo humilde a María Belén”, son algunos de los comentarios.

Así como hubo gente que clasificó su comentario como “clasista”, otros fans salieron en defensa e indicaron que no fue malo su comentario.

“Es normal cada quién tiene su opción, tampoco me gusta el olor de las monedas y menos traer mucho cambio”, “Es que si es cierto ya cuando pasa un tiempo si huele a metal” “No la culpo la verdad el dinero si es muy sucio”.

