Ante Covid-19, Bon Jovi alienta a sus fans con el nuevo sencillo "Do What You Can"

Ante la pandemia que vive el mundo, Bon Jovi se hace presente y regresa para alentar a sus fans con el nuevo sencillo " Do what you can".

Por medio de sus redes, el famoso grupo dio conocer su nueva canción que se desprende del disco "2020", el cual estaba previsto que viera la luz el pasado 15 de mayo pero fue retrasado debido al coronavirus.

Cabe destacar, que el tema no estaba incluido en el álbum, sin embargo, durante el confinamiento por el Covid-19, surgió la idea de un sencillo que alentara a sus fans y al público en general que ha tenido que resguardarse durante un largo tiempo.

Su nuevo disco "2020" aborda temas que van desde el control de armas, la inquietud por el cambio climático, la familia o los veteranos de guerra con desorden por estrés postraumático (PSTD).

"Cuando decidí el nombre (del álbum) tenía dos cosas en mente: que es año presidencial y que ahora tengo una visión clara. Y aquí es donde estoy. Puede que los temas sean densos, pero nunca tengo la sensación de que estoy generando una disputa en un mundo en el que o estás conmigo o estás contra mí", manifestó el cantante.

Jon enfatiza que cada una de esas canciones representan "capítulos" de su vida con igual relevancia

"Todos los mensajes, desde el principio al final son igualmente importantes. El disco es un todo".

De los más activos

El grupo ha sido uno de los que más activos durante la cuarentena.

Ya sea dando clases en línea para niños, haciendo análisis de los discos que han lanzado a lo largo de su trayectoria, abriendo los restaurantes de Jon para ofrecer alimentos a personas de escasos recursos; o bien, interactuando con sus fanáticos para intercambiar experiencias y perspectivas distintas sobre la forma en la que han vivido este encierro.

Con información de EFE

