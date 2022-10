Carlos Velasco vive un desafio actoral en “Corona de lágrimas 2”

El actor Carlos Velasco se unió al elenco de la exitosa telenovela "Corona de lágrimas" en su segunda temporada, donde interpreta a Iñigo de León, un hombre que tiene que lidiar con el desprecio de Olga Ancira (Geraldine Bazán), para lograr sus objetivos. La telenovela se transmite de lunes a viernes a las 18:30 horas por Las Estrellas.

Recordemos que esta segunda temporada de la telenovela, se sitúa en 10 años después, y muestra que Olga Ancira huye de México para irse a vivir a España con su madre, para refugiarse y así olvidarse de todo lo que le pasó. Allá conoce a Iñigo de León, un español que debe es su apoyo emocional, aunque hay muchas dificultades y conflictos en su relación.

“Iñigo de León pertenece a la nobleza viene de una familia adinerada y está acostumbrado a un estatus económico y social alto, pero su familia pierde ese estatus y él lo quiere recuperar a través de Olga, porque Mercedes su mamá, tiene mucho dinero y él está con ella en parte por eso y tiene que soportar mucho los cambios de humor del personaje de Olga que sufre de trastorno bipolar”, expresó Carlos Velasco.

El talentoso actor disfrutó mucho este proyecto, pero también sufrió un poco respecto a algunas escenas donde justamente se enfrenta a los desprecios y cambios de humor de Olga, lo que hace que la relación vaya en declive cada vez más.

“Hay escenas donde Olga lo maltrata mucho y otras donde tenía que decir frases muy fuera de lugar, por ejemplo, la mamá de Olga está con cáncer, y ante eso Iñigo hace comentarios referentes a la herencia y el dinero; y me costó decir ese tipo de frases y para nada me sentí identificado con él”.

El actor, está muy contento y satisfecho con este proyecto y personaje, que, aunque fue un desafío y no se identifica para nada con él, le gustó interpretarlo, ya que considera que es muy enriquecedor meterse en la piel de otra persona en la ficción, que es muy diferente a ti.

Durante una de las escenas, Olga tiene que venir a México para encontrarse con su hija Esperanza Chavero y enfrentar todo ese pasado, que había dejado atrás, o que simplemente había bloqueado de su mente. Iñigo decide acompañarla, pero va con otra mentalidad más que apoyarla en la situación.

“Él en su tema, porque quiero aprovechar el viaje y el boleto pagado para visitar y conocer ciertos lugares de México; y Olga con el estrés y la angustia de lo que le provoca ese viaje a México, ahí surge un conflicto porque Iñigo para nada está conectado con ella para apoyarla, hay una gran desconexión en la pareja y genera conflictos”.

Carlos es originario de España, un actor con estudios en Iniciación para el actor en “La Escuela del Actor” (Valencia) y el Curso regular en la escuela de interpretación de Eduardo Recabarren (Madrid), Entrenamiento actoral de Fernando Piernas (Madrid) y El Centro del Actor de Lorena Bayonas. (Madrid).

Menciona que desde pequeño y hasta los 18 años jugó futbol, ya que su gran sueño era ser futbolista, por lo que creció practicando mucho deporte y a la fecha mantiene esa filosofía, porque es muy bueno para la salud. A la par, creció en un hogar lleno de cine, ya que sus padres eran amantes del cine clásico de Hollywood, lo que le generó una inquietud por la actuación.

“Crecí viendo las películas de Cantinflas y amando el cine igual que mis padres, y cuando vi que no me alcanza para ser futbolista (risas) me fui por la actuación, que también siempre tuve esa vena artística, en reuniones con la familia hacia actuaciones y bailaba, era muy inquieto. Sin embargo, fue hasta los 24 años que me fui a Madrid a estudiar Teatro y comenzó esta aventura en la actuación”.

Ha participado en teatro, series y cine destacando proyectos como, “Amor Dividido” de Televisa, “Diseñando tu amor” de Televisa, “Hospital Central” para Tele 5, “Los Serrano” de Globomedia, “Física o Química” de Antena 3. En el largometraje “Fuga de cerebros” del director Fernando González Molina, en las obras de teatro “El Comedor” Autor A. R. Gurney, dirigida por Eduardo Recabarren y “La noche de la iguana" autor Tennessee Williams, Teatro Reina Victoria de Madrid, dirigida por María Ruiz.

El actor ya prepara nuevos proyectos, y adelantó que el viernes 21 de octubre participará en un capítulo especial del unitario “La Rosa de Guadalupe” por Las Estrellas a las 19:30 horas. Además de que pronto tendrá nuevas sorpresas para seguir conquistando al 0público mexicano.

