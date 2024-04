Boyband mexicana CD9 confirma nueva fecha del tour “The last party"

Tras realizar proyectos en solitario, la boyband mexicana CD9 se reintegra musicalmente a seis años de ausencia para ofrecer un par de conciertos en México.

El quinteto de intérpretes pop logró el sold out en la Arena Ciudad de México en la fecha programa para el 19 de julio, por lo que repetirán la experiencia el 30 de agosto como parte del tour “The last party”.

Jos Canela, Freddy Leyva, Alan Navarro, Bryan Mouque y Alonso Villalpando se reportaron listos para darle a sus fans los dos mejores conciertos de su reencuentro 2024.

“Tengan por seguro que estos shows serán con un CD9 revolucionado al cien por ciento porque cada uno de nosotros ha cambiado. Y las expectativas de los shows son muy grandes y es gracias a ustedes, las y los coders”, dijo Jos Canela.

Y añadió: “estamos viviendo un déjà vu, la noticia de que fue sold out en menos de 60 minutos, nos tomó por sorpresa. Aún platicábamos si las coders querían vernos juntos otra vez , cuando constatamos que la euforia y cariño hacia nosotros está vigente. Esto pone una gran responsabilidad en nuestras manos”.

Boyband mexicana CD9. Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

Canela explicó que todos los integrantes del grupo han madurado. “Esto lo tomamos como una gran motivación. Nunca nos fuimos, estamos aquí y vamos a dar lo mejor les prometemos unos shows muy grandes, muy inolvidables”.

Luego de anunciar la segunda fecha, cuya venta de boletos inicia este jueves 18, no descartan la posibilidad de alargar su gira por el país y el extranjero. “Estamos fluyendo nos separamos seis años. Están saliendo muchas cosas, muchas propuestas, muchas ideas, no descartamos nada", precisa Alonso.

Boyband mexicana CD9. Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

Y adelantó que “interpretaremos un remix de las canciones de nuestros mejores momentos en los escenarios; pero obviamente es un show muy distintos de lo que habían visto anteriormente".

También Alan interviene: “Estamos innovando en todo lo que es baile, pantallas, luces y van a ver una convivencia entre nosotros armoniosa; tengan con seguridad que van a escuchar los hits y unas sorpresas más que les agradarán. Sabemos cuáles son las favoritas de las coders, ya nos reunimos para hacer la lista”.

Boyband mexicana CD9. Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

El quinteto, intérprete de éxitos como “Ángel cruel”, “No le hablen de amor”, “Déjà vu ”, “Ven dime que no”, “Eres”, “Me equivoqué”, y “Lío en la cabeza”, comentaron que por el momento no están pensando en producir nueva música.

“Todo puede suceder, lo iremos descubriendo en el camino. Aunque ahorita estamos enfocados en el tour”, reconoció Bryan.