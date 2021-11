Antonio Denetro celebra 10 años de carrera artística

Con una trayectoria importante en el teatro, el actor Antonio Denetro ahora explora el mundo de las series, con su participación en "La venganza de las Juanas" a través de Netflix. Asimismo, produce y actúa en la obra "Travesías" que presenta una breve temporada en el Teatro Helénico de la Ciudad de México.

"Estoy cambiando mi faceta, mi carrera ha sido en gran parte en el teatro, y ahora me estoy moviendo por otros lenguajes como lo son las series de plataforma. Es algo nuevo para mí, un lenguaje que si conozco pero muy contento aprendiendo muchísimo y disfrutando todo lo que ha traído esto para mí", expresó Antonio Denetro.

En la serie, Antonio da vida al villano Rogelio Marroquín en su etapa de joven, lo que ha significado una importante experiencia en su carrera.

"Es un personajazo que me tocó interpretar, es un político y un hombre fuerte, que tiene mucho que dar en la historia".

Antonio Denetro comparte este personaje en su versión actual, con el histrión Fernando Becerril.

Desde su estreno, la serie "La venganza de las Juanas" permaneció por varias semanas en el top 10 de lo más visto en Netflix México, lo que significa un éxito importante para esta producción.

"Realmente estoy muy agradecido con la producción, y muy contento por los mensajes que me manda el público, a través de redes sociales me dan sus comentarios o me mandan fotos de que realmente les ha gustado mucho".

A la par, el actor continúa en el teatro en la segunda temporada de la la obra “Travesías” que aborda el fenómeno de la migración y nos invita a reflexionar en torno a la necesidad de emprender diversos viajes, con el fin de buscar nuevas alternativas de vida, aunque eso implique alejarse de las raíces que nos han visto nacer.

"Además de actuar, estoy entrando como productor lo cual también es un nuevo reto, con todas las complicaciones que conlleva por la pandemia y algunos obstáculos que se han presentado, pero hemos tenido una muy buena respuesta por parte del público y nos da mucha satisfacción".

Esta puesta en escena continuará con funciones hasta el 21 de noviembre durante los y viernes a las 20:00 horas; sábados a las 19:00 horas y domingos a las 18:00 horas en el Teatro Helénico.

Este mes, Antonio Denetro está celebrando 10 años de trayectoria en la actuación, y realmente desde muy pequeño tuvo claro que este era el camino profesional que quería tomar.

"Desde que tengo memoria me gusta esto de la actuación, en algún momento dudaba entre ser arqueólogo, estudiar idiomas o algo de gastronomía porque me gusta cocinar; pero la verdad es que la actuación ha sido una constante en mi vida y es un poco de herencia también, porque mi bisabuelo materno era actor y mi papá también ejerció un tiempo como actor. Mi carrera empezó hace 10 años cuando hice mi primera obra profesional y estoy muy contento de cumplir 10 años de trayectoria, me gusta seguir aprendiendo, esta carrera siempre me enseña algo nuevo".

Antonio Denetro es Licenciado en actuación por la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Con estudios en Actuación para cine por el método de Uta Hagen impartido por Alejandro Bracho, Actuación para cine impartido por Luis Mandoki. Especialización en acting/voice método Linklater por Kristin Linklater en Orkney, Escocia, Reino Unido.Exploring Shakespeare workshop auspiciado por el British Council, Inglaterra, Reino Unido.

En cine ha participado en el largometraje “Juegos endemoniados” de Ángel Amador; y en el cortometraje “Dragón dormido” de Andrés Q. Espinoza.

Las obras de teatro en las que ha estado son: “Don Juan Tenorio de José Zorrilla” de José Solé, “Travesías de José Caballero” de José Caballero y Octavio Michel Grau, “Azulejos Poblanos” de Manuel Reigadas, “Vuelo sobre el océano de Berlolt Brecht” de Irma Juana Olmedo, “Mi marido no...me entiende” de Manuel Reigadas y “Ecos y murmullos en Comala de Abelardo Estorino” de Manuel Reigadas.

En televisión participó en la serie de Canal Once “Juicios Orales” y actualmente en “La venganza de las Juanas”.

