Venga la Alegría hace ameno el fin de semana

El matutino Venga la Alegría se extendió a los fines de semana, para seguir dando al público el mejor entrenamiento e información todos los días. Con un elenco nuevo, llegó a las pantallas de Azteca Uno los sábados y domingos de 8:55 a 14:00 horas con una mejor energía para transmitir a los televidentes.

El cuadro de conductores de esta edición está integrado por Sofía Aragón, Alex Sirvent, Olga Mariana, Aristeo Cázares, Gaby Ramírez, Rafa Serdan, Mati Álvarez, Cyntia González y Alana Lliteras, así como un gran equipo de colaboradores que están preparados para acompañar y ofrecer experiencias positivas a la audiencia y así iniciar con todo México sus fines de semana.

“Estoy muy feliz y agradecida con la empresa, es un proyecto diferente a mí, pero que me encanta hacer, que es divertirme, informar y pasarla padre. En el elenco, somos varias generaciones, desde una chavita de 18 años hasta un Alex Sievent que cuenta con amplia experiencia, y cada quien aporta algo diferente durante esas cinco horas de diversión los sábados y domingos”, expresó Gaby Ramírez, quien se ha convertido en una de las conductoras favoritas.

Justamente esa brecha generacional entre los conductores ha sido la clave del éxito del programa, pues les permite llegar a un público diverso desde señoras a niños.

“Nos ha ido muy bien, ha habido mucha química entre nosotros los conductores y la verdad ha sido increíble. Cada quien es diferente y le aporta algo distinto, no hay competencia porque cada uno tiene su esencia y eso es lo bonito, aprendemos de todos y eso está padre porque le da un refresh a los fines de semana”.

Olga Mariana es una de las conductoras titulares en Venga la Alegría Fin de Semana, pero cuenta con una amplia trayectoria como conductora y reportera en el matutino que podemos disfrutar entre semana.

“Al primer programa al que me integré en Azteca fue Venga la Alegría, y para mí ha sido un valorar, aprender y crecer, y ahora tener la oportunidad de ser una de las titulares del programa de fin de semana, es un gozo total porque conozco el formato, porque sé lo noble y grandioso que es y al mismo tiempo, conozco la responsabilidad que genera ser parte de un programa tan importante”, detalló Olga Mariana.

El programa “Venga la Alegría Fin de Semana” es un formato de cinco horas en vivo, donde presentan todo tipo de información con distintas secciones y los tradicionales juegos.

“Me toca ser parte de muchas secciones desde información del día, dinámicas, juegos, cultura, redes sociales y muchos invitados, es parte de esta nueva propuesta con un formato con talento joven para que transmitan información que le sirva a toda la audiencia, y que genere conversaciones entre distintas generaciones”, dijo Olga Mariana.

Justamente una de las secciones que más disfrutan Gaby, Olga Mariana y sus compañeros son los divertidos juegos.

“He disfrutado todo, pero más los juegos, soy una mujer muy loca y entrona y no importa si nos manchamos o nos vemos ridículos, las cinco horas se nos pasan volando”, comentó Gaby Ramírez.

Sin duda, esa diversión se transmite de inmediato al público, pues hasta la pantalla llega esa energía y sensación de diversión, como si estuvieras dentro del programa, jugando con los conductores.

“Somos una gran familia, pero el integrante más importante es quien está detrás de la pantalla, y ese sentimiento de disfrutar el juego y querer unirse es lo que buscamos, que tengan esa sensación de que realmente son parte del programa. Tenemos esa gran responsabilidad de entretener y llevar información actual y veraz en un ambiente agradable y generar en casa una atmósfera distinta, después de días complicados que todos vivimos día a día”, destacó Olga Mariana.

Ambas conductoras, también participan en el concepto “Quiero Cantar” que se transmite de Lunes a viernes en “Venga la Alegría”, lo que ha significado un reto nuevo y una grata experiencia.

“Ha sido una faceta que jamás me imaginé hacerla, son de esas cosas que dices 'ay quisiera ser cantante', pero hasta ahí, yo entré a esta faceta y me ha gustado como no tienen idea, he aprendido muchísimo, me he divertido bastante, pero ya no me lo van a contar porque ya lo viví, sigo en el concurso, no me han sacado gracias al cariño del público, tratando de cantar y animarnos un poquito”, comentó Gaby Ramírez.

