Angel Bleu celebra el éxito de su sencillo 'No me busques más'

La cantante colombiana Angel Bleu relanzó su exitoso sencillo “No me busques más”, canción que realizó con Silvestre Dangond, sin duda, un sueño hecho realidad para la artista, que ha sido clave en su carrera musical.

“Estoy muy agradecida por todo el recibimiento que ha tenido esta canción, que es muy especial para mí. He hablado con Silvestre y también está muy orgulloso del tema”, expresó Angel Bleu.

Está canción se inspira en las parejas que viven una relación tóxica en la que se dan oportunidades una y otra vez hasta llevar el amor y el perdón al límite, mientras acumulan heridas que llevan a una separación definitiva.

Con un video de alta producción, dirigido por Alberto Gonzales, grabado en Atlanta, Georgia, la historia se centra en Angel Bleu y Silvestre Dangond quienes representan a esas parejas, en un video lleno de drama y mucho talento.

El tema musical “No me busques más” fue ideado por Silvestre y el reconocido compositor Valbuena, al que posteriormente se sumó María Carolina Bernardi, y Luis Ortega en la producción. Angel Bleu aporta el toque urbano y sensual con sonidos sencillos de reggaetón y un chanteo característico, mientras Silvestre le da su toque vallenatero con el acordeón y todo el sabor tropical, generando una bomba fiestera y cuyo vídeo oficial suma más de 4.4 millones de visitas en YouTube.

Angel nos comparte que esta colaboración con Silvestre llegó a su vida, de una forma sorpresiva, ya que él es uno de sus grandes ídolos en la música, y nunca imaginó que uno de sus grandes sueños se hiciera realidad tan pronto.

“Muy feliz de haber conocido a mi ídolo, una gran leyenda que es Silvestre, él no sabía que yo iba a para su estudio para conocerlo cuando estaba grabando su álbum ‘Las locuras mías’ y es una persona muy expresiva, cuando me ve se sorprendió, pero me recibió muy bien, conversamos y conectamos mucho con la espiritualidad de los dos, nunca mencioné que canto, al final me fui feliz de haber compartido con él como persona. Pero, después llegó el productor Lucho Ortega, quien fue quién nos conectó y me dijo que Silvestre quería trabajar conmigo, y de inmediato dije que sí”.

Asimismo, destacó que está muy feliz de haber hecho realidad este sueño, y otra cosa que le ha impactado mucho es cómo lo ha recibido la gente: “Ha sido todo un suceso, hay quien lo escucha por despecho, otros para bailarlo y quienes lo escuchan por primera vez y se quedan conmigo en este trayecto como artista, ha sido algo muy bonito”.

Angel Bleu comenzó en la música en la adolescencia, pero desde pequeña dio muestra de su talento, sin embargo, no imaginaba que este era su camino, ya que era una niña muy tímida, pero la música le ha brindado la seguridad y sanación necesaria.

“Desde niña tuve una conexión con la música, me encantaba cantar, pero cuando eres pequeño realmente no dices esta es mi pasión, de hecho, yo quería ser doctora, pero como a los 15 años mi mamá me escuchó cantar una canción de Ariana Grande y dijo esta niña si tiene talento, recuerdo que estábamos en un lugar de karaoke y había muchas personas, yo era tímida, pero todos me aplaudieron y es algo que siempre se quedó conmigo, el saber que la gente disfrutó de mi voz. Ahora la música me ha dado seguridad y oportunidad de trabajar en el amor propio”.

Después de realizar diversas colaboraciones, Angel Bleu ya trabaja en próximas canciones donde cantará ella sola, para seguir promoviendo su talento y llegar a un público diverso.

“Estamos trabajando en sacar música yo sola para que el público reconozca mi sonido. De hecho, pronto viene una canción que es una mezcla de afro cumbia con latin pop y reggaetón, que seguro les encantará. Y por supuesto, estamos preparando la próxima gira, espero regresar de nuevo a México, porque su gente es muy linda, cuando me presenté en el Zócalo de la Ciudad de México, fue increíble, me divertí mucho”.

Finalmente, la cantante envió un mensaje al público para recordarles que los sueños siempre pueden hacerse realidad, cuando se trabaja por ellos.

