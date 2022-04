Academia de Hollywood prohíbe a Will Smith acudir a la ceremonia del Oscar por 10 años

En una reunión anticipada, la Academia holllywoodense decidió el destino de Will Smith, quien renunció al organismo tras golpear a Chris Brown, molesto por una broma acerca de la alopecia que padece su esposa Jada Pinckett Smith durante la pasada entrega del Oscar.

Este viernes la Academia publicó una declaración en torno a las medidas que tomará respecto al comportamiento del gandor del Oscar este año por la cinta Rey Williams.

"Hoy, la Junta de Gobernadores convocó una reunión para discutir la mejor manera de responder a las acciones de Will Smith en los Oscar, además de aceptar su renuncia”.

"La Junta ha decidido, por un período de 10 años a partir del 8 de abril de 2022, que al Sr. Smith no se le permitirá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia".

Tradicionalmente, el ganador a Mejor Actor entrega el Oscar a la Mejor Actriz del año siguiente. Será la primera vez que esto no ocurra por la prohibición a Will Smith de acudir a la gala.

Gala de los Premios Oscar 2022. | Foto: Reuters

Will Smith acepta veto de la Academia

Will Smith aseguró que acepta y respeta el veto aprobado por la Academia de Hollywood este viernes.

"Acepto y respeto la decisión de la Academia", dijo en un breve comunicado remitido por su representante a medios de comunicación estadounidenses.

La expulsión permanente de la organización, otra sanción que estaba sobre la mesa, quedó automáticamente descartada cuando el propio Smith renunció a su membresía de la Academia la semana pasada.

Hace justo una semana, el actor anunció que abandonaba la Academia tras calificar su actuación en la 94 edición de los Oscar como "impactante, dolorosa e inexcusable".

Smith adoptó esa posición dos días después de que se abriera un expediente disciplinario.

Will Smith llorando durante la entrega del Oscar. | Foto: AFP





Así fue el momento que arruinó a Will Smith

Fue el pasado 28 de marzo, cuando durante la ceremonia de los premios de la Academia, el intérprete de “El Príncipe del Rap” hizo acto de presencia junto a su esposa Pinckett Smith, esto debido a que él se encontraba nominado a la categoría de Mejor Actor, de la que finalmente resultó ganador.

No obstante, antes de recibir la estatuilla, ocurrió el famoso percance durante la presentación del premio al Mejor Documental, en la que el encargado de entregar esta estatuilla fue el comediante Chris Rock y quien aprovechó la oportunidad para hacer la broma a la esposa de Will Smith, en alusión a la alopecia que padece y que le ha provocado una pérdida sustancia de su cabello.

La burla hizo salirse de las casillas a Will, quien se paró de su asiento y se dirigió al escenario para golpear a Chris y luego decirle que no mencionara a su esposa de ninguna manera, un acto que creó millones de interacciones y opiniones en todo el mundo, pero ahora ha sido esta declaración de la persona cercana a la mismísima Jada, la que no ha dejado muy bien parado a su esposo.

Con información de EFE