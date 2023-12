Videojuegos, el regalo más pedido a Santa Claus

Ángel Eduardo Hierro, de 12 años de edad, ya está planeando lo que pedirá a Santa Claus y a los Reyes Magos en los próximos días. Como en los últimos seis años, en ambas cartas no olvida pedir un videojuego, un control o una nueva consola y para este año será el Nintendo Switch.

“Pido cada año videojuegos porque me gustan. Durante el año los veo en YouTube y me dan ganas de jugarlos con mis amigos. Este año me he portado muy bien, así que espero que me traigan dos o tres”, dijo Eduardo Hierro a El Sol de México.

En el cuarto trimestre de los últimos cuatro años, las consolas y juegos representaron en promedio 36.4 por ciento de las ventas del mercado de videojuegos y, bajo esta tendencia, es posible que el cuarto trimestre de este año represente 40 por ciento, estimó Rolando Alamilla, gerente de Investigación de Mercados The Competitive Intelligence Unit (CIU).

Indicó que esto se debe principalmente a las ofertas que se presentan en el Buen Fin, Black Friday y Cyber Monday.

“Las empresas esperan hasta el cierre de año para lanzar los juegos más esperados al mercado, esto se traduce en un notable incremento en el valor del mercado, impulsado por el fervor de los usuarios por obtener los lanzamientos más recientes o hacerse de esos juegos que no pudieron adquirir durante el año”, dijo Alamilla.

Ángel Hierro comparte que sus juegos favoritos son Minecraft y Fortnite, ya que puede jugarlos en línea con sus amigos y comunicarse con ellos en tiempo real.

En el caso de Armando Casas, de 25 años de edad, comenta que,si bien ya no le pide nada a Santa o a los Reyes, él se da un gusto comprando una consola de videojuegos más reciente, aprovecha las ofertas de diciembre para comprar consolas, controles o videojuegos.

“Durante el Buen Fin aproveché para adquirir un PlayStation 5, sobre todo para jugar a los nuevos juegos como Spiderman o el nuevo Fifa. Durante seis meses esperé estas ofertas y me ahorré tres mil pesos, así que valió la pena la espera”, dijo Casas.

Según The CIU el gasto promedio de los videojugadores mexicanos es de casi 700 pesos por juego.

Con las posibles compras que se realicen de videojuegos en estos meses, The CIU calcula una derrama de 15 mil 639 millones de pesos, un crecimiento de 11.8 por ciento con respecto al mismo trimestre del año anterior. Y para el cuarto trimestre, prevé que las ventas de videojuegos se incrementen hasta 94 por ciento, respecto del tercer trimestre de 2023.

CELULARES AL ALZA

Los celulares o tabletas son algunos de los dispositivos que más usan los mexicanos para sus videojuegos y es por ello, que también en los últimos tres meses de año se observa un incremento en la venta de equipos, indica el reporte de The CIU.

“El 39 por ciento de los mexicanos adquirieron su smartphone en el periodo que comprende de noviembre a enero (...) el pronóstico para 2023 es de una categórica alza, en el que el cuarto trimestre será uno de los más relevantes”. Con estas ventas, los operadores como Telcel, Movistar ey AT&T reportarán mayores ingresos al cierre del cuarto trimestre de 2023.