Totalplay va a pagar mil 700 mdp al SAT, pese a resolución de la SCJN: AMLO

La empresa Totalplay, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, deberá pagar mil 700 millones de pesos de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina.

Detalló que la empresa Total Play adeudaba dos mil 366 millones de pesos al SAT de los cuales se van a quitar 600 millones de pesos, de acuerdo con la resolución aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer.

“De seis temas, en cinco le dio la razón al SAT y uno a la empresa. Esto no significa que no se va a pagar, significa que de los dos mil 300, hay una quita de 600, según entendemos, tiene que pagar mil 700 millones de pesos. No está muy claro lo que resolvieron”, declaró López Obrador desde Mexicali, Baja California.

El mandatario también dijo que este no es el juicio por los 20 mil millones de pesos que reclama el SAT a las empresas de Salinas Pliego, ya que ese caso sigue en un Tribunal de Distrito.

El gobierno de López Obrador y el empresario Salinas Pliego comenzaron una disputa legal por el pago de impuestos que adeuda desde 2011 la empresa Totalplay al SAT.

Salinas Pliego argumenta que el cobro es una imposición del gobierno y que agotará todos los recursos legales para lograr la condonación de impuestos.

Ayer el empresario celebró en su cuenta de X la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que reduce el adeudo de Total Play al SAT.