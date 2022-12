Sector empresarial cierra el 2022 con un panorama alentador

El sector de servicios en Cuernavaca cierra bien el año, y sin afectaciones debido a la enfermedad COVID-19, como en años anteriores, aseguró Humberto Bahena Rodríguez presidente de la Cámara Nacional de Comercio, en Pequeño, Servicios y Turismo (CANACOPE -SERVyTUR ) delegación Cuernavaca.

"Por fin después de más de dos años, muchos de los sectores alcanzaron los niveles de venta que tenían antes de la pandemia", comentó. Los resultados de una de las fechas más importantes para el sector empresarial es la Navidad, y gracias a esta celebración muchos alcanzaron sus metas planteadas al 100 por ciento.

Explicó que gracias a las ventas del mes de diciembre la gran mayoría de los sectores que ofrecen servicios y/o productos de temporada, han logrado cerrar el 2022 con un panorama alentador y optimista para el 2023.

Asimismo, aseguró que hay empresarios que ya alcanzaron las metas planteadas para sus negocios, principalmente los que se dedican a la venta de comida, venta de insumos, organización de banquetes y venta de productos como ropa o calzado.

El líder empresarial mencionó que a pesar de que actualmente se vive la sexta ola de contagios por COVID-19, aún no ha golpeado al sector, sin embargo, señaló que no hay que bajar la guardia y continuar aplicando el escudo de la salud en todos los establecimientos e insistir con los empleados que se cuiden dentro y fuera de sus puestos.

"La sexta ola afortunadamente no nos ha pegado, pero eso no quiere decir que no debemos cuidarnos", aclaró.

Mencionó que a nivel nacional México ha sabido cómo llevar la situación de salud junto con la ciudadanía, pero por las fiestas decembrinas y año nuevo, es común que exista más convivencia y mayor exposición al contagio, no solo de COVID-19, sino también el resto de enfermedades respiratorias que ocasiona el clima de invierno.

"Hay que cuidarnos estos próximos días y meses también para no vernos afectados y tener que cerrar las puertas de los negocios".

Finalmente dijo que con esta movilidad y la activación económica que se tiene, será fundamental esperar ahora que la inflación no se eleve en exceso para el 2023, ya que sería un fuerte golpe para la economía de los empresarios.







